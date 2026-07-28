HR-generalist till Arbetsgivarstödsdetaljen
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2026-07-28
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Brinner du för HR och vill arbeta konsultativt och serviceinriktat? Tycker du om att arbeta i nära samarbete med andra? Då är den här tjänsten något för dig. Arbetsgivarstöd söker en HR-generalist som vill vara en del av det kreativa och energifulla teamet som hanterar vår first-line support som kallas HR Direkt.
Om detaljen
Arbetsgivarstödsdetaljen tillhör Högkvarteret och vi finns lokaliserade på natursköna Gärdet, omgivet av grönska samt trevliga promenad- och träningsmöjligheter. En av Försvarsmaktens förmåner är att vi har möjlighet att träna tre timmar i veckan på arbetstid.
Om teamet
Arbetsgivarstöd och HR Direkt är Försvarsmaktens centrala support i HR-frågor och har som främsta uppgift att som en rådgivande funktion stötta Försvarsmaktens chefer och lokala HR-avdelningar runt om i landet. På teamet arbetar en sammansvetsad grupp om 6 HR-generalister med erfarenhet av brett HR-arbete. Teamet sitter i ett öppet kontorslandskap för ett nära samarbete där vi nyttjar varandras erfarenheter och kompetenser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist på HR-Direkt stöttar du Försvarsmaktens chefer och lokala HR-avdelningar på ett konsultativt och pedagogiskt sätt via telefon och mail. Du kommer stötta brett i HR-frågor med fokus på avtals- och arbetsrättsliga. Utöver detta kommer du att vara med och planera samt genomföra utbildningar för chefer och lokala HR-representanter. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor på detaljen, men också med specialistfunktioner inom HR Centrum, för att kunna ge det bästa stödet till cheferna och lokal HR. Du blir även tilldelad sakområden där du ansvarar för att underhålla och uppdatera teamets kunskapsdatabank, i syfte att säkerställa att enhetlig och korrekt information ges till mottagaren. Vidare kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att vidareutveckla och effektivisera teamets interna arbete, samt ansvara för att utveckla din egen kompetens och fortsätta växa i rollen.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR-området, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst ett års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete
Erfarenhet från arbete i en konsultativ roll och i en kundsupport
Mycket god förmåga att på ett pedagogiskt sätt uttrycka dig i såväl tal som skrift på svenskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och skapar förtroende. Det är även viktigt att du företräder etablerade riktlinjer, processer och gällande lagstiftning. Du har en vilja att förenkla chefernas- och de lokala HR-representanternas vardag genom ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du strävar efter att ge bästa möjliga service på ett situationsanpassat sätt och kan se verksamheten utifrån flera perspektiv. Vidare har du förmågan att arbeta självständigt och kan arbeta strukturerat efter befintliga rutiner för att kvalitetssäkra den information du förmedlar samt har en god kommunikativ förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och gärna från en liknande roll
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar för chefer
Kunskaper i systemet SAP eller annat system som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Anställningsort: Stockholm Gärdet Civil befattning.
Tillträde: 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Detaljchef Madeleine Warghusen 070-616 9525.
Fackliga företrädare
SACO – Anders Kejnell (HKV)
SEKO – Åsa Karlsson (FM HRC)
OFR/S – Kjell Tetzlaff (HKV)
OFR/O – Arne Nilsson (HKV)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10014275