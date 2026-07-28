Takläggare med tätskiktsbevis sökes till Huddinge Tak & Bygg
Huddinge Tak & Bygg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Botkyrka Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Botkyrka
2026-07-28
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Takläggare med tätskiktsbevis sökes till Huddinge Tak & Bygg
Plats: Söderort (utgångspunkt Tullinge)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Huddinge Tak & Bygg växer så det knakar! Vi har fullt upp med spännande projekt och behöver nu utöka vårt starka team med fler skickliga montörer. Om du är en driven takläggare som vill arbeta i ett stabilt och växande företag med stark lokal förankring, då är det dig vi letar efter.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som takläggare hos oss kommer du att arbeta med varierande takentreprenader. Eftersom vi utgår från Tullinge ligger nästan alla våra projekt i Söderort, vilket innebär korta och smidiga arbetsresor för dig. Vi arbetar alltid i team där samarbete, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet: Flera års praktisk erfarenhet av takläggning.
Kompetens: Giltigt tätskiktsbevis (Heta Arbeten / Tätskiktsgarantier eller motsvarande).
Körkort: B-körkort är ett absolut krav för tjänsten.
Laganda: Förmåga att samarbeta och trivas med att arbeta i team.
Språk: Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för intern och extern kommunikation.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt företag.
Härliga kollegor och en stark teamkänsla.
Lokala jobb i Söderort med minimala pendlingstider.
Konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: info@huddingetak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Tak & Bygg AB
(org.nr 559476-8979)
Mekanikervägen 8D (visa karta
)
146 33 TULLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge tak & bygg AB Jobbnummer
10014265