Cloud Architect inom Google Cloud - Stockholm

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Datajobb / Stockholm
2026-07-28


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Vi söker en erfaren och kundorienterad Cloud Architect som vill driva utvecklingen av moderna molnlösningar inom Google Cloud Platform (GCP). Du får en central roll i att forma kundernas molnstrategier, utveckla robusta arkitekturer och guida dem i användningen av AI- och molntjänster.
Rollen kombinerar tekniskt djup med nära kundsamarbete. Du leder projekt, workshops och utbildningar samt bidrar med din expertis genom hela kundresan – från pre-sales och lösningsdesign till implementation och vidareutveckling.
Vi söker dig som
Du har gedigen erfarenhet av Google Cloud och trivs i en konsultativ roll där du får omsätta kundernas behov till säkra, skalbara och hållbara lösningar. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att skapa förtroende hos både tekniska och affärsmässiga beslutsfattare.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Driva kundprojekt inom Google Cloud Platform från start till mål

Leda tekniska workshops, utbildningar och rådgivande möten

Utforma skalbara molnarkitekturer utifrån kundernas behov

Stötta kunder i tekniska frågor samt diagnostisera och lösa komplexa problem

Bidra med teknisk expertis i pre- och post-sales

Vägleda kunder kring AI-produkter och deras fortsatta AI-resa

Samarbeta med kundernas utvecklingsteam för att integrera molntjänster och säkerställa bästa praxis

Bidra till molnkostnadsoptimering, säkerhet och regelefterlevnad

Obligatoriska krav
Minst fem års erfarenhet som Cloud Architect eller i en liknande kundnära roll

Gedigen praktisk erfarenhet av Google Cloud Platform (GCP)

Erfarenhet av AI-produkter inom Google Cloud och förmåga att vägleda kunder inom området

Dokumenterad erfarenhet av att leda kundprojekt, workshops och utbildningar

Förmåga att lösa komplexa tekniska utmaningar i kundmiljö

Erfarenhet av konsultativt arbete samt pre- och post-sales

Kunskap inom kostnadsoptimering av molnmiljöer

Erfarenhet av molnsäkerhet och relevanta regelverk

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande krav
Specialisering inom exempelvis data eller infrastruktur i Google Cloud

Google Cloud-certifiering eller motsvarande certifiering från annan molnleverantör

Tidigare erfarenhet från en Google Cloud-partner

Om tjänsten
📍 Plats: Stockholm

Hybridarbete erbjuds

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Förmåner inkluderar bland annat tjänstepension och flexibla arbetstider

Annonsen kan tas ned när som helst

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138336-2120014".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
10014276

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