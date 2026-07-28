Cloud Architect inom Google Cloud - Stockholm
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2026-07-28
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Vi söker en erfaren och kundorienterad Cloud Architect som vill driva utvecklingen av moderna molnlösningar inom Google Cloud Platform (GCP). Du får en central roll i att forma kundernas molnstrategier, utveckla robusta arkitekturer och guida dem i användningen av AI- och molntjänster.
Rollen kombinerar tekniskt djup med nära kundsamarbete. Du leder projekt, workshops och utbildningar samt bidrar med din expertis genom hela kundresan – från pre-sales och lösningsdesign till implementation och vidareutveckling.
Vi söker dig som
Du har gedigen erfarenhet av Google Cloud och trivs i en konsultativ roll där du får omsätta kundernas behov till säkra, skalbara och hållbara lösningar. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att skapa förtroende hos både tekniska och affärsmässiga beslutsfattare.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Driva kundprojekt inom Google Cloud Platform från start till mål
Leda tekniska workshops, utbildningar och rådgivande möten
Utforma skalbara molnarkitekturer utifrån kundernas behov
Stötta kunder i tekniska frågor samt diagnostisera och lösa komplexa problem
Bidra med teknisk expertis i pre- och post-sales
Vägleda kunder kring AI-produkter och deras fortsatta AI-resa
Samarbeta med kundernas utvecklingsteam för att integrera molntjänster och säkerställa bästa praxis
Bidra till molnkostnadsoptimering, säkerhet och regelefterlevnad
Obligatoriska krav
Minst fem års erfarenhet som Cloud Architect eller i en liknande kundnära roll
Gedigen praktisk erfarenhet av Google Cloud Platform (GCP)
Erfarenhet av AI-produkter inom Google Cloud och förmåga att vägleda kunder inom området
Dokumenterad erfarenhet av att leda kundprojekt, workshops och utbildningar
Förmåga att lösa komplexa tekniska utmaningar i kundmiljö
Erfarenhet av konsultativt arbete samt pre- och post-sales
Kunskap inom kostnadsoptimering av molnmiljöer
Erfarenhet av molnsäkerhet och relevanta regelverk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande krav
Specialisering inom exempelvis data eller infrastruktur i Google Cloud
Google Cloud-certifiering eller motsvarande certifiering från annan molnleverantör
Tidigare erfarenhet från en Google Cloud-partnerOm tjänsten
📍 Plats: Stockholm
Hybridarbete erbjuds
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Förmåner inkluderar bland annat tjänstepension och flexibla arbetstider
Annonsen kan tas ned när som helst
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138336-2120014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014276