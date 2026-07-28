Lokalvårdare till bygg och bodstädning (100 % tjänst)

God Service i Sverige AB / Städarjobb / Malmö
2026-07-28


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Visa alla jobb hos God Service i Sverige AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Vill du arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet och service?
God Service i Sverige AB söker nu en erfaren lokalvårdare till bygg och bodstädning. Vi söker dig som trivs med ett fysiskt arbete, är noggrann och har erfarenhet av städning i byggmiljö.
Arbetet består främst av byggstädning, bodstädning och slutstädning efter byggprojekt. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor ute på olika arbetsplatser i Skåne.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av byggstädning eller liknande städarbete i byggmiljö.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort (krav)

Vi erbjuder:
Heltidsanställning 100%
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor.
Bra introduktion och stöd från arbetsledare
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Arbete i ett växande företag med utvecklingsmöjligheter

Vi tillämpar löpande urval – vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV till: jobb@godservice.se
Märk ansökan med: Byggstädning

Kort om God Service
God Service i Sverige AB är ett växande serviceföretag i Skåne med kontor i Malmö, Landskrona och Ystad. Sedan 2009 hjälper vi privatpersoner och företag med städning, trädgård och olika servicetjänster. Hos oss är kvalitet, ansvar och kundnöjdhet grunden i allt vi gör.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@godservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Landskrona".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
God Service i Sverige AB (org.nr 556784-6042), http://www.godservice.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta)
212 28  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Agge Nocun
jobb@godservice.se
020-214200

Jobbnummer
10014272

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