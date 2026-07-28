Lokalvårdare till bygg och bodstädning (100 % tjänst)
God Service i Sverige AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Service i Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet och service?
God Service i Sverige AB söker nu en erfaren lokalvårdare till bygg och bodstädning. Vi söker dig som trivs med ett fysiskt arbete, är noggrann och har erfarenhet av städning i byggmiljö.
Arbetet består främst av byggstädning, bodstädning och slutstädning efter byggprojekt. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor ute på olika arbetsplatser i Skåne.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av byggstädning eller liknande städarbete i byggmiljö.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Heltidsanställning 100%
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor.
Bra introduktion och stöd från arbetsledare
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Arbete i ett växande företag med utvecklingsmöjligheter
Vi tillämpar löpande urval – vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV till: jobb@godservice.se
Märk ansökan med: Byggstädning
Kort om God Service
God Service i Sverige AB är ett växande serviceföretag i Skåne med kontor i Malmö, Landskrona och Ystad. Sedan 2009 hjälper vi privatpersoner och företag med städning, trädgård och olika servicetjänster. Hos oss är kvalitet, ansvar och kundnöjdhet grunden i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: jobb@godservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Landskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Service i Sverige AB
(org.nr 556784-6042), http://www.godservice.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Agge Nocun jobb@godservice.se 020-214200 Jobbnummer
10014272