Reservsättningsaktuarie (40-50%) - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-07-28
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Vi söker dig som
✨ Har erfarenhet som reservsättningsaktuarie.
Har arbetat med reservsättning och aktuariell rapportering.
Är van att arbeta i samband med bokslut.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för beräkningsarbetet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
📌 I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för reservsättning.
Genomföra aktuariella beräkningar.
Hantera rapportering i samband med bokslut.
Vara beräkningsansvarig inom uppdraget.
Obligatoriska krav
✔️ Erfarenhet av reservsättning.
Erfarenhet av aktuariell rapportering.
Tidigare erfarenhet som reservsättningsaktuarie.
Om uppdraget
📍 Placeringsort: Stockholm 🕒 Omfattning: 40–50 % 📅 Start: 19 augusti 2026 🏁 Slut: 15 mars 2027 📈 Arbetet utförs i samband med bokslut. 🔄 Möjlighet till förlängning finns. 📢 Annonsen kan komma att tas ned innan sista ansökningsdag om tjänsten tillsätts.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138271-2119990". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014264