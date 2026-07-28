Erfaren medarbetare inom flyttstäd sökes
Petersén clean AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Petersén clean AB i Göteborg
Vi på Petersén Clean AB växer och får allt fler uppdrag inom flyttstädning. Därför söker vi nu en noggrann och erfaren medarbetare som vet vad som krävs för att leverera ett flyttstäd av hög kvalitet.
Anställning sker löpande / omgående
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av flyttstädning.
Är mycket noggrann och har öga för detaljer.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Förstår vikten av att ett flyttstäd ska bli godkänt vid besiktning.
Är effektiv utan att tumma på kvaliteten.
Har B-körkort (meriterande).
Talar flytande svenska Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med flyttstädningar i Göteborg med omnejd. Arbetet innebär rengöring av hela bostäder enligt våra höga kvalitetskrav, inklusive kök, badrum, fönster och övriga utrymmen.
Vi erbjuder
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö.
Tydliga rutiner och kvalitetschecklistor.
Marknadsmässig lön.
Ett företag som satsar på kvalitet och nöjda kunder.
Extra viktigt
Vi söker dig som är stolt över ditt arbete och lämnar ett resultat du själv skulle vara nöjd med. Vårt mål är att varje flyttstäd ska bli godkänt utan anmärkningar, och därför lägger vi stor vikt vid erfarenhet, noggrannhet och ansvarskänsla.
Låter det här som du? Skicka din ansökan med CV och berätta gärna om din erfarenhet av flyttstädning. Besvara även dessa frågor
Hur många flyttstädningar har du genomfört det senaste året?
Har du arbetat självständigt med flyttstäd där du ansvarat för hela städningen?
Har du varit med om en besiktning efter flyttstäd? Beskriv gärna din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: obb@petersenclean.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttstäd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Petersén clean AB
(org.nr 559555-3362)
Femvägsskälet 3 (visa karta
)
421 50 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pernilla Petersén jobb@petersenclean.se Jobbnummer
10014263