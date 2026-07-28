Arbetsterapeutassistent
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-07-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning HS OSN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
2 plats(er).
Är du intresserad av att prova något nytt och vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Studerar du till arbetsterapeut och vill få värdefull arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade team och arbeta som arbetsterapeutassistent inom hälsa- och sjukvård i hemmet, Omsorgsnämnden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetsterapeutassistent är du ett viktigt stöd i verksamheten och arbetar nära våra arbetsterapeuter. Du utför självständigt arbetsuppgifter efter instruktion och handledning samt har en mentor som stöttar dig i din utveckling.
En viktig del av arbetet är att stödja patienters aktivitetsförmåga. Efter handledning från mentor kommer du att medverka i anpassning av aktiviteter och miljö utifrån patientens behov. Arbetet kan bland annat innebära att träna in användning av olika hjälpmedel, både fysiska och kognitiva, samt att följa upp insatser i patientens hemmiljö.
Du blir en del av ett engagerat team där arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor arbetar tillsammans kring patienten. Tjänsten är ett värdefullt komplement till vår nuvarande verksamhet och ger dig en unik möjlighet att utvecklas inom din framtida profession.
Fyrisborgsgatan 1 i Uppsala är vår gemensamma utgångspunkt. Här träffar du kollegor, planerar ditt arbete och utgår för dagens hembesök hos patienter. På samma våningsplan finns omsorgsnämndens legitimerade personal, vilket skapar goda förutsättningar för nära samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. Närheten till kollegor gör det enkelt att få stöd, dela kunskap och delta i utvecklings- och utbildningsinsatser tillsammans med andra professioner.
Tjänsten är en projektanställning på 1 år och omfattar ca 20%.
Arbetstiden är förlagd till vardagar klockan 07.30–16.00.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har genomfört och blivit godkänd på termin fyra på Arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet.
Har blivit godkänd på de två VFU-perioder som genomförts under utbildningen.
Har B-körkort.
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt efter handledning från mentor. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar målinriktat. Eftersom arbetet sker i nära samarbete med kollegor och din arbetsterapeutmentor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god empatisk förmåga och kan sätta dig in i patienters och anhörigas situation utan att ta över deras känslor, vilket är viktigt i mötet med våra patienter inom hälsa- och sjukvård i hemmet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Gunilla Myrberg verksamhetschef, 018-727 80 92
Facklig företrädare: Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 3774.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00656". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning HS OSN Kontakt
Verksamhetschef
Gunilla Myrberg gunilla.myrberg@uppsala.se +46187278092 Jobbnummer
10014278