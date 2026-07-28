Vi söker två engagerade undersköterskor till demensboendet Norden
Hedemora kommun / Undersköterskejobb / Hedemora Visa alla undersköterskejobb i Hedemora
2026-07-28
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Vill du göra verklig skillnad för människor som lever med en demenssjukdom? Då kan du vara den vi söker!
Norden består av åtta avdelningar med sex boende på varje avdelning och är särskilt inriktat på vård och omsorg för personer med diagnostiserad demenssjukdom.
På Norden arbetar vi med personcentrerad omvårdnad där varje boende ska känna trygghet, värdighet och meningsfullhet i sin vardag. Hos oss är ett gott bemötande, respekt och ett professionellt förhållningssätt grunden i allt vi gör.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du för att ge omsorg och service utifrån varje individs behov, resurser och levnadsberättelse. Du arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt där du möter varje boende med lugn, tålamod och förståelse.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Ge god omvårdnad utifrån den boendes individuella behov
• Skapa trygghet genom ett professionellt och respektfullt bemötande
• Arbeta med BPSD-förebyggande förhållningssätt och bidra till en lugn och meningsfull vardag
• Dokumentera enligt gällande rutiner och lagstiftning
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Vara kontaktperson för en eller flera boende och samverka med närstående och övriga professioner
Vi arbetar utifrån kommunens värdegrund KRAM Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod och ser värdegrunden som en självklar del av det dagliga arbetet.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla. För övriga förmåner se: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
Från och med den 1 juli 2023 är befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst. När du visar upp beviset om skyddat titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare erfarenhet av arbete inom särskilt boende och demensvård är meriterande. Det är även meriterande med kunskap om demenssjukdomar och personcentrerad omvårdnad, samt förståelse för hur olika demenssjukdomar påverkar människan och att du har förmågan att anpassa ditt bemötande utifrån individens behov.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av eller intresse för välfärdsteknik och digitala arbetssätt inom äldreomsorgen.
Vi söker dig som:
• har ett genuint intresse för människor och vill skapa en trygg vardag för våra boende
• bemöter både boende, närstående och kollegor med respekt, lyhördhet och värme
• tar ansvar för ditt uppdrag, bidrar till en god arbetsmiljö och är en positiv kraft i arbetsgruppen
• är en aktiv medarbetare som ser lösningar, delar med dig av din kunskap och bidrar till verksamhetens utveckling
• har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt
• är trygg i att använda digitala arbetsverktyg och dokumentationssystem
• har goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå B2 enligt GERS (gemensam europeisk referensram för språk) i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Vikariat 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan redan idag!.
Arbetstid: Schema. Arbetstidsschema med dag/kväll och tjänstgöring varannan helg.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 58/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Kommunal exp +4622534000 Jobbnummer
10014261