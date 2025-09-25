Senior Build Engineer C++/Bazel
2025-09-25
Senior Build Engineer - Bazel-migrering
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Senior Build Engineer till ett omfattande moderniseringsprojekt hos en global aktör inom spel- och underhållningsbranschen. Uppdraget innebär en central roll i att migrera nuvarande byggsystem från CMake till Bazel och etablera en skalbar, effektiv och långsiktigt hållbar build-arkitektur för flera spelklienter.
Arbetet kombinerar hands-on utveckling med kunskapsöverföring till interna team, med målet att uppnå avsevärt snabbare build-tider och förbättra utvecklarupplevelsen.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Design och implementation av Bazel-baserad build-arkitektur.
Migrering från CMake och optimering av C++-baserade byggflöden.
Utbildning och coachning av utvecklingsteam i Bazel och BuildBuddy.
Dokumentation och etablering av best practices.
Förbättring av utvecklarupplevelse och pipelines.
Nära samarbete med tvärfunktionella utvecklingsteam.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Bazel i större C++-projekt.
Dokumenterad erfarenhet av migrering från CMake till Bazel.
Kunskap om Starlark och multiplattformsbygg (Windows, Linux, macOS, iOS, Android).
Bakgrund inom C/C++ och build pipelines.
Förmåga att hålla workshops och genomföra kunskapsöverföring.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av BuildBuddy.
Engagemang i öppen källkod inom Bazel.
God pedagogisk förmåga och vana att kommunicera komplexa lösningar.
Start/Längd
Start: Omgående
Längd: till och med 2026-09-30
Plats
Stockholm
Om Rasulson Consulting
Om Rasulson Consulting

Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
