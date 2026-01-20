Senior back-end utvecklare i Edtech branschen
Är du en erfaren back-end utvecklare som vill använda din kompetens till något som gör verklig skillnad? Vill du vara med och skapa digitala lärlösningar som inspirerar, engagerar och formar framtidens klassrum? På Majemaförlaget får du chansen att kombinera teknisk skicklighet med samhällsnytta och bli en central del av vår satsning på nästa generations digitala läromedel.
Om rollen
Som senior back-end utvecklare hos oss får du viktig roll i vårt digitala utvecklingsteam. Du arbetar tillsammans med front-end utvecklare, UX-designers och grafiska formgivare i ett sammansvetsat team som brinner för smarta och pedagogiska digitala lösningar. I rollen får du stort eget ansvar och möjlighet att påverka både tekniska val och hur våra digitala produkter formas. Du arbetar huvudsakligen i vår teknikstack som består av C#, .NET, SQL och samverkar nära med teamet som utvecklar i Angular. Hos oss arbetar vi heltid på kontoret i Nacka för att underlätta nära samarbete och gemensamt utvecklingsarbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Systemutveckling i C# och .NET
Databasutveckling och optimering i SQL
Utveckling, vidareutveckling och förvaltning av digitala läromedel
Integrationer mellan olika system och tjänster
Arkitektur- och designarbete i samarbete med teamet
Teknisk dokumentation och kvalitetssäkring
Att bidra med idéer, förbättringar och goda utvecklingspraktiker
Vem vi söker?
Vi tror att du har gedigen erfarenhet av back-end utveckling och behärskar tekniker som C#, .NET, SQL och gärna även Angular. Med minst fem år i branschen är du trygg i din kompetens, kommunicerar tydligt och tar dig an komplexa problem med ett analytiskt och strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, särskilt din förmåga att lära nytt, tänka logiskt och ta ansvar. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt men samtidigt uppskattar det täta samarbetet i ett engagerat team med ett viktigt uppdrag.
Lär känna oss
Majema är ett läromedelsförlag med kontor i Nacka strand som utvecklar nytänkande, kreativa läromedel av hög kvalitet. Vi ger ut både digitala och fysiska läromedel för ämnena svenska, engelska och matematik för årskurs 1-6. Hos oss erbjuds du möjlighet att bli en del av ett kreativt team som präglas av högt engagemang. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön, förmåner och en inspirerande arbetsmiljö. Bli en del av vår digitala utvecklingsresa i EdTech-branschen!Publiceringsdatum2026-01-20Så ansöker du
Varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, men sista ansökningsdag är 20 februari 2026. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Marcus Billström på marcus.billstrom@majema.se
