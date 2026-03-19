Senior Azure Data Engineer

WeQube AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-19


Senior Azure Data Engineer (Databricks) - Göteborg
Vill du vara med och utveckla avancerade data- och analyslösningar i en affärsnära miljö?
Nu söker vi en Senior Azure Data Engineer med mycket stark kompetens inom Databricks, Azure-ekosystemet och BI/Data Engineering för ett spännande uppdrag i Göteborg.
I den här rollen kommer du att arbeta i ett BI & Analytics-projekt inom HVIA-AI Warranty, där du får en central roll i att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till tekniska lösningar med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Om uppdraget
Som Senior Azure Data Engineer blir du en viktig del av ett team som arbetar med datahantering, integrationer och analyslösningar i en modern Azure-miljö. Du kommer att ha nära kontakt med verksamheten och andra intressenter, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens och god kommunikativ förmåga.
Uppdraget kräver att du kan arbeta både strategiskt och operativt, med ansvar för att utveckla, bygga och vidareutveckla robusta datapipelines och integrationslösningar.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
utveckla och implementera datapipelines för databehandling och transformation

arbeta med Databricks-utveckling och drift

sätta upp och hantera Azure DevOps från start till mål, inklusive konfiguration, pipelines, releaser, deployment och hotfixar

arbeta med SQL, Python, PySpark och scripts

bidra med kompetens inom datamodellering och BI

integrera system och API:er

skapa tekniska lösningar utifrån verksamhetens behov

samarbeta nära affärsintressenter och tekniska team

bidra i flera parallella projekt och leveranser

stötta teamet med kunskapsdelning och förbättringsarbete

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
minst 10 års erfarenhet av Data Engineering

mycket god erfarenhet av att självständigt bygga och implementera datapipelines

gedigen erfarenhet av Azure Data Engineering och Databricks

mycket god kunskap i SQL, Python, PySpark och scripting

erfarenhet av Azure DevOps och CI/CD-processer

minst 5 års erfarenhet av BI-projekt och datamodellering

erfarenhet av API-integrationer och systemintegrationer

förståelse för hur AI-modeller kan kopplas till system

vana av att arbeta agilt

erfarenhet av Git och DevOps-arbetssätt

god samarbetsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga

förmåga att hantera flera projekt parallellt

mycket goda kunskaper i engelska

Meriterande
Det är extra positivt om du även har:
erfarenhet av att utbilda eller stötta team genom hands-on-sessioner

erfarenhet av automation

erfarenhet av shell scripting

kunskaper i Power BI

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
lösningsorienterad och självgående

kommunikativ och trygg i dialog med både verksamhet och teknikteam

strukturerad och kvalitetsmedveten

engagerad, transparent och samarbetsinriktad

van att arbeta i komplexa miljöer med högt tempo

Omfattning och plats
Roll: Senior Azure Data Engineer (Databricks)

Plats: Göteborg

Distansarbete: Nej, uppdraget kräver fysisk närvaro på plats i Göteborg

Uppdragsperiod: 1 april 2026 - 31 december 2026

Omfattning: Heltid

Start: Omgående

Så ansöker du
Urval sker löpande och behovet är omgående, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: maziar@weqube.se

