Senior Azure Data Engineer
2026-03-19
Senior Azure Data Engineer (Databricks) - Göteborg
Vill du vara med och utveckla avancerade data- och analyslösningar i en affärsnära miljö?
Nu söker vi en Senior Azure Data Engineer med mycket stark kompetens inom Databricks, Azure-ekosystemet och BI/Data Engineering för ett spännande uppdrag i Göteborg.
I den här rollen kommer du att arbeta i ett BI & Analytics-projekt inom HVIA-AI Warranty, där du får en central roll i att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till tekniska lösningar med hög kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Om uppdraget
Som Senior Azure Data Engineer blir du en viktig del av ett team som arbetar med datahantering, integrationer och analyslösningar i en modern Azure-miljö. Du kommer att ha nära kontakt med verksamheten och andra intressenter, vilket ställer höga krav på både teknisk kompetens och god kommunikativ förmåga.
Uppdraget kräver att du kan arbeta både strategiskt och operativt, med ansvar för att utveckla, bygga och vidareutveckla robusta datapipelines och integrationslösningar.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
utveckla och implementera datapipelines för databehandling och transformation
arbeta med Databricks-utveckling och drift
sätta upp och hantera Azure DevOps från start till mål, inklusive konfiguration, pipelines, releaser, deployment och hotfixar
arbeta med SQL, Python, PySpark och scripts
bidra med kompetens inom datamodellering och BI
integrera system och API:er
skapa tekniska lösningar utifrån verksamhetens behov
samarbeta nära affärsintressenter och tekniska team
bidra i flera parallella projekt och leveranser
stötta teamet med kunskapsdelning och förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
minst 10 års erfarenhet av Data Engineering
mycket god erfarenhet av att självständigt bygga och implementera datapipelines
gedigen erfarenhet av Azure Data Engineering och Databricks
mycket god kunskap i SQL, Python, PySpark och scripting
erfarenhet av Azure DevOps och CI/CD-processer
minst 5 års erfarenhet av BI-projekt och datamodellering
erfarenhet av API-integrationer och systemintegrationer
förståelse för hur AI-modeller kan kopplas till system
vana av att arbeta agilt
erfarenhet av Git och DevOps-arbetssätt
god samarbetsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga
förmåga att hantera flera projekt parallellt
mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande
Det är extra positivt om du även har:
erfarenhet av att utbilda eller stötta team genom hands-on-sessioner
erfarenhet av automation
erfarenhet av shell scripting
kunskaper i Power BIDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
lösningsorienterad och självgående
kommunikativ och trygg i dialog med både verksamhet och teknikteam
strukturerad och kvalitetsmedveten
engagerad, transparent och samarbetsinriktad
van att arbeta i komplexa miljöer med högt tempo
Omfattning och plats
Roll: Senior Azure Data Engineer (Databricks)
Plats: Göteborg
Distansarbete: Nej, uppdraget kräver fysisk närvaro på plats i Göteborg
Uppdragsperiod: 1 april 2026 - 31 december 2026
Omfattning: Heltid
Start: OmgåendeSå ansöker du
Urval sker löpande och behovet är omgående, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: maziar@weqube.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeQube AB
http://www.weqube.se
411 18 GÖTEBORG
