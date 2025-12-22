Senior Automationsingenjör
Stockholm Vatten AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Vatten AB i Stockholm
, Botkyrka
, Ekerö
, Salem
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en automationsingenjör som vill vara med och utveckla framtidens styr- och övervakningssystem i en samhällsviktig verksamhet?
Vi behöver expandera och söker nu dig som är en erfaren automationsingenjör och som vill arbeta med teknik som bidrar till samhällsviktiga funktioner. Hos oss får du en nyckelroll i våra utvecklingsprojekt där du driver förbättringar, standardisering och tekniska lösningar som gör verklig skillnad i våra anläggningar som aldrig får stanna.
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som automationsingenjör hos oss spelar du en central roll i underhåll och utveckling av våra styr- och övervakningssystem. I rollen kombinerar du teknisk spetskompetens med ett helhetsperspektiv och arbetar med vidareutveckling, standardisering och förbättring av våra anläggningar. Dina arbetsuppgifter varierar från avhjälpande åtgärder och deltagande i utvecklingsprojekt till programmering av driftövervakningsbilder i SCADA-systemet.
Vidare driver du arbetet med kravställning samt genomförande av design och funktion för driftbilder och standardisering av pumpstationer. Därutöver bidrar du till verksamhetens långsiktiga kompetensutveckling genom att fungera som mentor och kunskapsstöd för mer juniora kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där vi tillämpar sex månaders provanställning med placering i Högdalen eller Ulvsunda, Bromma.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Programmering och konfigurering av styr- och automationssystem
• Felsökning och driftsättning av anläggningar
• Definition och uppföljning av struktur för datalagring och programvara till styr- och automationssystem.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, strukturerad och initiativtagande. Du har förmåga att prioritera när förutsättningarna förändras och är trygg i att kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Du samarbetar naturligt över yrkesgränser och fångar upp verksamhetens behov för att omsätta dem i fungerande tekniska lösningar.
Vi ser att du har:
* Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning inom el/automation, eller motsvarande
* Minst 5 års relevant erfarenhet av styrsystemsprogrammering, gärna Mitsubishi system
* Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Driftkritiska eller samhällsviktiga anläggningar
* Standardisering och teknisk utveckling i större anläggningsmiljöer
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-25 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! På grund av ledigheter kommer rekryteringen att återupptas under vecka 4.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig Naomi Korang via mejl: Naomi.korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855) Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall, HR Kontakt
Rekryteringsansvarig
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se 0739142383 Jobbnummer
9658643