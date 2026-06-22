Senior AP Specialist - Boden

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Boden
2026-06-22


Visa alla redovisningsekonomjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Boden, Luleå, Umeå, Mark, Västerås eller i hela Sverige

Är du en erfaren AP-specialist som trivs i en verksamhet med högt tempo och stora flöden? Vi söker nu en Senior AP Specialist som vill ta en nyckelroll inom leverantörsreskontra och bidra med struktur, kvalitet och stabilitet i en dynamisk miljö.
Om uppdraget 🚀
I denna roll ansvarar du för att säkerställa effektiva och korrekta processer inom leverantörsreskontra. Du kommer att arbeta nära verksamheten och vara en viktig resurs vid systemförändringar, CAPEX-relaterade processer och korrigering av historiska transaktioner.
Dina arbetsuppgifter 📝
Hantera och kvalitetssäkra processer inom Accounts Payable (AP)

Säkerställa korrekt hantering av CAPEX-relaterade leverantörsfakturor

Stötta och driva aktiviteter kopplade till systemövergångar och processförbättringar

Fungera som superuser i finansiella system och stötta användare i organisationen

Hantera och korrigera historiska transaktioner vid behov

Säkerställa struktur, dokumentation och efterlevnad av interna rutiner och kontroller

Bidra till stabilitet och ordning i en verksamhet med högt tempo och förändringstakt

Förväntade leveranser 🎯
Effektiv och korrekt hantering av leverantörsreskontra

Säkerställd kvalitet i CAPEX-relaterade transaktioner och aktiveringar

Framgångsrikt stöd vid systemmigreringar och systemrelaterade förändringar

Tydlig dokumentation och välfungerande finansiella processer

Korrekt hantering av historiska avvikelser och transaktioner

Din profil ✅
Flera års erfarenhet av Accounts Payable

Erfarenhet från produktions-, lager- eller logistikverksamhet

God kunskap om CAPEX-processer och aktivering av pågående arbete

Erfarenhet av systemmigreringar

Tidigare erfarenhet som superuser i ett ekonomi- eller affärssystem

Mycket god administrativ förmåga och hög noggrannhet

Flytande engelska i tal och skrift

Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet av SAP

Erfarenhet av Medius

Erfarenhet från större eller internationella verksamheter

Personliga egenskaper 🌟
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa ordning i komplexa situationer och kan behålla fokus även när tempot är högt. Du är flexibel, prestigelös och har en förmåga att driva arbetet framåt på ett metodiskt sätt.
Övrig information 📍
Plats: Boden Omfattning: Heltid, 100% Period: 2026-07-07 – 2026-12-31 Möjlighet till förlängning: Möjlighet till förlängning finns Sista dag att ansöka är 7 juli 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948335-2063817".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
961 61 (visa karta)
961 61  BODEN

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9972675

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag: