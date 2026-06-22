Senior AP Specialist - Boden
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Boden Visa alla redovisningsekonomjobb i Boden
2026-06-22
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Är du en erfaren AP-specialist som trivs i en verksamhet med högt tempo och stora flöden? Vi söker nu en Senior AP Specialist som vill ta en nyckelroll inom leverantörsreskontra och bidra med struktur, kvalitet och stabilitet i en dynamisk miljö.
Om uppdraget 🚀
I denna roll ansvarar du för att säkerställa effektiva och korrekta processer inom leverantörsreskontra. Du kommer att arbeta nära verksamheten och vara en viktig resurs vid systemförändringar, CAPEX-relaterade processer och korrigering av historiska transaktioner.
Dina arbetsuppgifter 📝
Hantera och kvalitetssäkra processer inom Accounts Payable (AP)
Säkerställa korrekt hantering av CAPEX-relaterade leverantörsfakturor
Stötta och driva aktiviteter kopplade till systemövergångar och processförbättringar
Fungera som superuser i finansiella system och stötta användare i organisationen
Hantera och korrigera historiska transaktioner vid behov
Säkerställa struktur, dokumentation och efterlevnad av interna rutiner och kontroller
Bidra till stabilitet och ordning i en verksamhet med högt tempo och förändringstakt
Förväntade leveranser 🎯
Effektiv och korrekt hantering av leverantörsreskontra
Säkerställd kvalitet i CAPEX-relaterade transaktioner och aktiveringar
Framgångsrikt stöd vid systemmigreringar och systemrelaterade förändringar
Tydlig dokumentation och välfungerande finansiella processer
Korrekt hantering av historiska avvikelser och transaktioner
Din profil ✅
Flera års erfarenhet av Accounts Payable
Erfarenhet från produktions-, lager- eller logistikverksamhet
God kunskap om CAPEX-processer och aktivering av pågående arbete
Erfarenhet av systemmigreringar
Tidigare erfarenhet som superuser i ett ekonomi- eller affärssystem
Mycket god administrativ förmåga och hög noggrannhet
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet av SAP
Erfarenhet av Medius
Erfarenhet från större eller internationella verksamheter
Personliga egenskaper 🌟
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa ordning i komplexa situationer och kan behålla fokus även när tempot är högt. Du är flexibel, prestigelös och har en förmåga att driva arbetet framåt på ett metodiskt sätt.
Övrig information 📍
Plats: Boden Omfattning: Heltid, 100% Period: 2026-07-07 – 2026-12-31 Möjlighet till förlängning: Möjlighet till förlängning finns Sista dag att ansöka är 7 juli 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948335-2063817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
961 61 (visa karta
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961 61 BODEN Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9972675