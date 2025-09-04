Senior Androidutvecklare
Vill du ta en ledande roll i att bygga upp mobil appinfrastruktur inom Android till nästa generations kommunikationssystem?
Polisen står nu inför ett generationsskifte när det gäller kommunikation där vi går från Rakel till Rakel generation 2, detta kommer att ge helt andra kommunikationsmöjligheter och dataflöden. Som en del av det här arbetet behöver verksamhetskritiska applikationer i den nya mobila miljön utvecklas, och vi söker nu senior Androidutvecklare som vill ta en ledande roll i att ta fram och utveckla mobil appinfrastruktur med fokus på Android.
Du kommer att arbeta inom sektionen Mobil systemutveckling på IT-avdelningen, sektionen består idag av tre grupper som har helhetsansvar i att designa, bygga och förvalta mobilappar, samt anknytande backendtjänster och applikationer. Du kommer att ha din placering i moderna lokaler centralt på Kungsholmen i Stockholm, och det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuds du särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m. Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett tvärfunktionellt team som består av bl.a. erfarna utvecklare, arkitekter med hög teknisk expertis inom app/systemutveckling. Vi står inför en tid där vi ska bygga upp ny teknisk infrastruktur kopplat till Android, vilket innebär att du kommer beredas en nyckelroll i att forma arbetssätt och vara drivande i arkitektur- och designbeslut. Utöver att du sporras av utmaningen ser vi att du är någon som har hög förståelse för användarupplevelse, robusthet och prestanda samt är trygg i att arbeta i en komplex teknisk miljö med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet.
En vanlig arbetsdag kan innehålla:
Att aktivt bidra till tekniska riktlinjer och arkitekturval för att utveckla hållbara och effektiva systemlösningar.
Realtidsutveckling för att säkerställa effektivitet och prestanda.
Bidra till utvecklingen av Android-eko-systemet.
Skapa och underhålla CI/CD-pipelines för Android-appar.
Nära samarbete, exempelvis genom verksamhetspraktik hos poliser i yttre tjänst eller andra slutanvändare inom den polisiära verksamheten för att förstå deras behov och omsätta detta till tekniska lösningar.
Rollen kommer även innebära
Utveckling av ljudströmmar och programmering av knappar för hårdvaruenheter.
Implementera autentisering för användarsäkerhet.
Vill du veta mer om hur det är att jobba med att utveckla mobilappar för polisens verksamhet, läs mer via följande länk där Samuel berättar som sin arbetsvardag: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/samuel-systemutvecklare/
Vi har idag systemlösningar som behöver fungera tillsammans för att ge varje polis rätt information vid rätt tillfälle för uppgiften. Nu vill vi ta steget längre - genom den nya teknik som Rakel generation 2 medför ser vi en unik möjlighet att sy ihop våra lösningar till en ny nivå. Vill du bli del av det här arbetet - sök jobbet redan idag! Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Relevant akademisk utbildning (företrädesvis med examen) inom IT, eller examen från relevant YH-utbildning, exempelvis inom webb/systemutveckling, inbyggda system eller liknande. Alternativt att du har motsvarande förvärvad kompetens som kan bedömas likvärdig
Minst 5 års aktuell och relevant yrkeserfarenhet av native Android-utveckling, företrädesvis från en stor organisation (gärna att du medverkat i utveckling av app med +10.000 användare)
Minst 1 års relevant yrkeserfarenhet av hårdvarunära utveckling knutet till Android-enheter
Goda kunskaper om Android OS
God yrkeserfarenhet av att ha arbetat enligt agila metoder i samband med app/systemutveckling
Du behöver behärska svenska mycket väl i tal och skrift och engelska väl i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Meriterande
Följande är särskilt meriterande:
Yrkeserfarenhet av att ha medverkat att införa Androidutveckling i en organisation och/eller verkat minst något år som lead developer / tech lead för ett Androidutvecklingsteam
Nedanstående kompetenser/teknikområden är i övrigt meriterande, du behöver inte ha kompetens kring allt, då du kommer att få möjlighet att lära dig/få påbyggnad hos oss på plats:
God kompetens kring att ta fram lösningsarkitektur
Erfarenhet kring utveckling med anknytande programmeringsspråk, exempelvis Kotlin, Node.js, C#/.NET
Testautomation
Byggautomation, och erfarenhet av att ha arbetat enligt ett CI/CD-flöde för Androidutveckling
Certifikat och PKI
Utveckling med hårda krav på kvalitet och av prestandakritiska IT-system
Erfarenhet av radiokommunikation/protokoll
Erfarenhet av hårdvarunära utveckling med fokus på streaming, tal, ljud eller video
Erfarenhet av autentiseringslösningar
Personliga egenskaper
Vi ser att du är skicklig på att analysera och lösa komplexa tekniska problem med en ambition att driva effektiv utveckling som löser användarnas problem och stärker deras förmåga. Du bidrar till att skapa en kultur av samarbete och kunskapsdelning, där vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och tekniska lösningar. Nyfikenhet och omvärldsbevakning ser vi som en viktig del för att trivas hos oss.
På samma gång vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din tekniska kompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att ständigt ligga i teknisk framkant - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Kontakt
Har du frågor om uppdraget så är du välkommen att kontakta rekryterande chef, tfn 076-1356389
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta HR-konsult, Emil Bengtsson, emil.bengtsson@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Läs mer om tjänsten, hur du ansöker och får tillgång till aktuella urvalsfrågor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/september/senior-androidutvecklare/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
