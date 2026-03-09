Senior åklagare
2026-03-09
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu en eller flera seniora åklagare som vill arbeta på Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Linköping. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling. Tjänsten avser en visstidsanställning.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping bedrivs verksamheten vid en ekobrottskammare och en polisoperativ enhet. Kammaren i Linköping har också kontor i Örebro. Denna tjänst är placerad i Linköping.
Arbetsuppgifter På kammaren arbetar åklagare, poliser, utredare inom bl.a. revision och analys samt administratörer. Utredningarna bedrivs i arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. Tillsammans arbetar de olika kompetenserna i team utifrån uppdraget för att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Åklagaren driver förundersökningen från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till att ärendet avslutas.
Som senior åklagare förväntas du arbeta med alla förekommande ärenden och du tar ett stort ansvar för hela kammarens verksamhet och resultat, även utanför den egna roteln. Som senior åklagare delar du med dig av din kompetens i vardagen och kan till exempel få uppdrag som handledare och utbildare.
Krav Vi söker dig som
är eller har varit kammaråklagare
är trygg i åklagarrollen och har stor skicklighet i yrkets olika delar
har förmåga att driva komplicerade utredningar på ett effektivt sätt.
Vid bedömningen av skickligheten beaktas såväl åklagarerfarenhet som annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som är relevant för arbetet som åklagare. Vidare kommer vi vid skicklighetsbedömningen ta hänsyn till förmågan att leda förundersökningar, processföring samt juridisk kunskap.
erfarenhet av ärenden gällande ekonomisk brottslighet, annan näringslivsrelaterad eller förmögenhetsrättslig brottslighet
Det är meriterande om du utöver ovan även har
erfarenhet av utredningar avseende organiserad brottslighet
erfarenhet av att använda hemliga tvångsmedel
erfarenhet av utredningar med internationell anknytning
erfarenhet av brottsutbytesfrågor och obeståndsjuridik
Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Eva-Lena Wessman, kammarchef, tfn. 010-562 97 27.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Visstidsanställning, 12 månader
Tjänstebenämning: Senior åklagare
Arbetsort: Linköping
Antal tjänster: 1
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 mars 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
