Senior AI Strategy & Governance Consultant
2026-02-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior AI-konsult som vill stötta en större organisation i att etablera en sammanhållen inriktning för generativ AI, med särskilt fokus på AI-assistenter och AI-agenter. Uppdraget handlar om att skapa tydliga principer, arbetssätt och beslutsstöd för hur AI-initiativ ska prioriteras, utvecklas och förvaltas - samt hur olika tekniska alternativ bäst används i relation till befintliga system och plattformar.
Du kommer in i ett pågående AI-arbete där många idéer och användningsfall redan identifierats, men där det finns behov av ett gemensamt ramverk för att minska risken för spretiga lösningar, onödig komplexitet och utmaningar kopplat till informationssäkerhet, regelefterlevnad och hållbarhet. Du blir en del av ett mindre team av konsulter som arbetar nära verksamhet och IT för att skapa förankring och praktisk genomförbarhet.
ArbetsuppgifterGranska och vidareutveckla befintligt ramverk för vägval kring AI-assistenter och AI-agenter, inklusive rekommendationer för tydlighet, förenkling och implementerbarhet.
Förfina en business case- och prioriteringsmodell för AI-initiativ med strukturerad bedömning av nytta, risk, komplexitet och realiserbarhet.
Ta fram riktlinjer för val av tekniska plattformar och lösningsalternativ, inklusive operativ jämförelse av relevanta AI-plattformar och hur de lämpar sig för olika användningsfall.
Definiera riktlinjer för AI self-service, inklusive rekommendationer kring verktyg, ansvarsfördelning, governance, förvaltning och riskminimering.
Stötta i utvärdering av utvalda AI-idéer tillsammans med organisationen, inklusive rekommenderad lösningsteknik per idé och en övergripande roadmap.
KravDokumenterad erfarenhet av att hjälpa större organisationer att etablera strategier, strukturer, ramverk och styrning samt implementering och etablera faktisk användning av generativ AI och AI-agenter.
Erfarenhet av arbete inom eller mot offentlig sektor, infrastruktur, säkerhetskritiska verksamheter eller andra högt reglerade miljöer.
Erfarenhet av att ta fram besluts- och prioriteringsmodeller för AI- och digitaliseringsinitiativ.
Erfarenhet av att förankra AI-ramverk och arbetssätt i större organisationer.
Förmåga att göra oberoende jämförelser mellan AI-plattformar samt erfarenhet av Microsoft Copilot Chat Agents, Copilot Studio, Azure AI Foundry och Databricks AI-funktionalitet (Genie, Agents m.m.).
Teknisk och arkitekturell förståelse för integrationer, dataplattformar och säkerhetsaspekter kopplat till AI-lösningar.
Fördjupad kompetens inom cost/benefit-modeller eller ROI-analyser kopplat till AI-satsningar.
Erfarenhet av förändringsledning och att arbeta med self-service och öka digital mognad.
Flytande svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av AI-agenter inbyggda i befintliga IT-system (exempelvis ServiceNow) samt stand-alone AI-agenter med egna maskiner/modeller.Så ansöker du
