Senior Agil Coach Malmö
2025-12-08
Geografisk placering: Malmö
Omfattning: 100 %
Startdatum: 1 januari 2026
Slutdatum: 30 juni 2026
Option: Möjlighet till förlängning
Vi söker nu en erfaren agil teamcoach som vill stötta och utveckla ett eller flera team inom tjänsteutveckling. I rollen arbetar du nära teamen för att skapa effektiva arbetssätt, främja samarbete och stärka förmågan att leverera värde kontinuerligt. Du bidrar till stabilitet, tydlighet och en kultur där förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Som agil teamcoach ansvarar du för att teamen arbetar enligt agila principer och att processer och arbetssätt är välfungerande och anpassade efter organisationens mål. Du hjälper till att undanröja hinder, stöttar i utvecklingen av gruppdynamik och säkerställer att teamens arbetssätt harmonierar med övergripande riktlinjer och processer.
Om uppdraget
Uppdraget är placerat i en verksamhet som arbetar med utveckling av digitala tjänster där användarvänlighet, stabilitet och kundnytta står i fokus. Organisationen strävar efter att förbättra resupplevelser och vardagsmobilitet genom innovativa och hållbara lösningar. Här blir du en central aktör i att möjliggöra högkvalitativa digitala tjänster genom att stärka och stötta teamen i deras arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Facilitera agila ceremonier
Planeringsmöten
Retrospektiv
Daily standups
Demos
Utveckla teamets arbetssätt
Coacha teamet i agila principer och metoder
Säkerställa att arbetsprocesser är effektiva och följer organisationens strukturer
Stärka gruppdynamik och samarbetsförmåga
Identifiera, genomföra och följa upp förbättringsområden
Stötta teamet i att utveckla kapacitet och leveransförmåga
Stötta teamet i det dagliga arbetet
Identifiera och undanröja hinder som påverkar framdrift
Hjälpa teamet att själva skapa strategier för hinderhantering
Samverka med andra funktioner i organisationen för att lösa större utmaningar
Främja öppen kommunikation, transparens och goda samarbeten både internt och externt
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
