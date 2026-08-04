New Sales Manager till Collectia
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2026-08-04
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Vill du bygga upp Sveriges nästa tillväxtmotor inom Credit Management?
Det finns säljuppdrag – och så finns det uppdrag där du får vara med och bygga något från grunden.
Collectia är en nordisk koncern inom Credit Management med starka ägare, modern teknik och en tydlig ambition att utmana en traditionell marknad. Med hjälp av AI, data och hög automationsgrad har vi redan förändrat hur miljontals ärenden hanteras. Nu är det dags att ta nästa steg på den svenska marknaden.
Därför söker vi en New Sales Manager – en person som drivs av att öppna nya affärer, utmana etablerade leverantörer och skapa tillväxt.
Om rollen
Det här är ingen roll där du tar över en befintlig kundportfölj. Du bygger den.
Du ansvarar för att identifiera, bearbeta och vinna nya kunder på den svenska marknaden. Dina fokuskunder är företag med stora volymer av återkommande digitala fordringar – exempelvis inom parkering, telecom, abonnemang, e-handel, gym och konsumentkrediter. Du arbetar med hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kontakt till förhandling, avtal och överlämning. Du rapporterar direkt till Managing Director Sverige & Finland och får en nyckelroll i vår fortsatta etablering.
Ditt uppdrag
Identifiera och vinna nya strategiska kunder.
Bygga och driva en strukturerad outbound-försäljning.
Bearbeta företag som idag arbetar med andra leverantörer.
Skapa långsiktiga relationer med CFO, ekonomichefer och andra beslutsfattare.
Driva hela affären från första möte till signerat avtal.
Bidra till att etablera Collectia som ett självklart alternativ på den svenska marknaden.
Vem är du?
Du är en person som trivs när du får söka nya affärer. Du tycker om att öppna dörrar där andra fått nej och motiveras av att vinna affärer i konkurrens. Du behöver inte komma från Credit Management, men du har dokumenterad erfarenhet av komplex B2B-försäljning och är van att sälja till ekonomifunktioner och beslutsfattare.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av nykundsbearbetning inom B2B.
Dokumenterat goda resultat inom komplex tjänsteförsäljning.
Erfarenhet av att sälja till CFO, ekonomichef eller liknande beslutsfattare.
Förmåga att självständigt driva långa försäljningsprocesser.
Ett starkt affärsmannaskap och hög egen drivkraft.
Erfarenhet från Credit Management, finans eller närliggande branscher är meriterande men inget krav.
Varför Collectia?
För att du får vara med när något byggs. Vi är inte störst – och det är precis det som gör rollen intressant. Du kommer in i ett bolag med bevisad teknik, hög grad av AI och automatisering, starka ägare och en tydlig tillväxtagenda. Med en gemensam nordisk plattform och en integration för hela koncernen erbjuder vi en sömlös cross border-lösning som särskiljer oss på marknaden. Här finns korta beslutsvägar, högt tempo och stora möjligheter att påverka både din egen roll och företagets utveckling. Vi söker dig som motiveras mer av möjligheten att skapa något än av att förvalta något.
Om Collectia
Collectia är en nordisk koncern inom Credit Management med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland. Genom AI, avancerad dataanalys och hög automationsgrad hjälper vi företag att effektivisera hela processen kring kundfordringar. Vår tekniska plattform har hanterat över 3,5 miljoner ärenden med en automationsgrad på 93 procent. Det ger våra kunder snabbare processer, bättre kundupplevelser och effektivare kreditadministration. Nu fortsätter vi vår expansion på den svenska marknaden.Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Collectia med rekryteringsbyrån MTRecruit. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulter Martina Träen på martina@mtrecruit.se
eller Sanaz Fritz på sanaz@mtrecruit.se
. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansöker gör du via www.mtrecruit.se
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010)
Strandvägen (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Collectia AB Kontakt
Rekryterare
Martina Träen martina@mtrecruit.se 0722-979760 Jobbnummer
10021352