Jobba extra inom logistik - vi söker studenter!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-08-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du student och söker ett långsiktigt extrajobb vid sidan av dina studier? Trivs du med ett aktivt arbete där du får använda kroppen, arbeta i team och hålla ett högt tempo? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker nu engagerade studenter till ett långsiktigt uppdrag inom terminal och produktion i Linköping. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund i moderna och välorganiserade lokaler.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som terminal- och produktionsmedarbetare kommer du att arbeta med hantering av affischer, tryckmaterial och produkter kopplade till kundens produktion och logistikflöde. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, är noggrann och trivs med varierande arbetsuppgifter i ett högt arbetstempo.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Sortering och placering av produkter
Orderplock och packning
Förberedelse av utgående leveranser
Rullning och hantering av affischer
Övriga produktions- och terminalrelaterade uppgifter
Arbetet är fysiskt krävande och ställer krav på att du är uthållig, noggrann och effektiv.
Arbetstider
Dagtid: 06:30–15:30, måndag till fredag
Vissa variationer kan förekomma, exempelvis mellanpass eller eftermiddagspass på torsdagar
Du behöver kunna arbeta minst 2 dagar i veckan
Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta 2–4 dagar per vecka
Tjänsten är ett långsiktigt extrajobb och vi söker dig som har minst ett år kvar av dina studier eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Är student med minst ett år kvar av studierna, eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Trivs med ett högt arbetstempo och fysiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Har en positiv inställning och bidrar till en bra arbetsmiljö
Trivs med att samarbeta och vara en del av ett team
Meriterande
Truckkort A och B
Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller terminalarbete
Tekniskt intresse
Vi erbjuder
Ett stabilt och långsiktigt extrajobb vid sidan av studierna
Anställning via StudentConsulting
Stöd och kontakt med en engagerad konsultchef
Möjlighet att utvecklas i en professionell och strukturerad arbetsmiljö
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Harstenagatan 11 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Altun linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10021353