Senior Active Directory Specialist
NXT Interim Malmö AB / Datajobb / Malmö
2025-08-18
Din kommande utmaning
I denna roll kommer du vara en del av ett fokuserat och sammansvetsat team där du kommer att arbeta med att vidareutveckla och förvalta vår kunds Active Directory-och Privileged Access Management tjänster samt åtkomsttjänster både on-prem och i Azure. Det är en spännande blandning av snabb problemlösning och långsiktigt förbättringsarbete där säkerhet spelar en större roll. Den tekniska miljön är utmanande med tiotusentals användare på olika håll i Sverige och världen, som använder all tänkbar teknik. I teamet kommer ni ställas inför olika utmaningar där du är alltid omgiven av skickliga och prestigelösa kollegor som stöttar och gärna agerar bollplank för att hitta lösningar. Du kommer också vara en nyckelperson när det gäller att förstå, utvärdera och informera om förändringar som sker inom AD och PAM och på vilket sätt utvecklingen kan tillgodogöras i verksamheten. Arbetsuppgifterna kräver att du har gedigen erfarenhet av att utveckla och underhålla Active Directory i en miljö med tiotusentals användare
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att:Verka inom PAM eko-systemet (skripta och automatisera)
Ta fram RBAC
Samverka med olika stakeholders
Förvalta och utvecklar våra miljöer
Den du är idag
För att trivas i rollen som systemadministratör inom PAM och AD hos oss tror vi att du är en person som tar stort eget ansvar för din uppgift, tar egna initiativ och brinner för att utveckla och förbättra. Vi söker dig som samarbetar väl med andra och anstränger dig för att leverera bra lösningar. Du är prestationsorienterad, noggrann och du arbetar strukturerat mot uppställda mål, såväl självständigt som tillsammans med andra. Teknik samt säkerhet är några av dina stora intressen och du vill hela tiden lära dig mer.
För att passa i rollen vill vi att du har:Kompetens inom AD- och privilegierad åtkomsthantering, gärna erfarenhet av CyberArk. (Alternativt om vi i dialog kan utbilda konsulten inom Cyberark)
Erfarenhet inom scripting och automation (powershell)
Erfarenhet av felsökning
Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i både tal och skrift
Det är även meriterande om du har erfarenhet inom:CyberArk
Azure
Secrets management
Arbetat i större projekt
SäkerhetsarbetePubliceringsdatum2025-08-18Övrig information
Teamet är utspritt och konsulten kan sitta på valfritt kontor i Sverige
Ingen RK
Konsulten kommer antagligen behöva ingå i vår beredskap.
Ytterligare information
Location: MalmöI rollen kan resor inom Sverige förekomma.Detta är en projektanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden 2025 - 2026. Vi tillämpar kollektivavtal. Detta är en konsultroll med placering i en försvarshemlig miljö, vilket ställer höga krav på säkerhet och integritet. Säkerhetsprövning är ett krav för denna tjänst, och du måste vara svensk medborgare för att kvalificera dig.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett heltidsjobb.
NXT Interim Malmö AB
Jonas Morin jonas.morin@nxtinterim.se Jobbnummer
9461860