Senior Account Manager till Bilendi
Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-11-03
Vill du vara med och driva tillväxt i ett av Europas ledande företag inom marknadsundersökningar? Hos Bilendi får du möjlighet att arbeta nära svenska kunder - många av dem med internationella affärer - där du bygger långsiktiga relationer och bidrar till företagets fortsatta expansion. Vi söker nu en engagerad och affärsdriven Senior Account Manager till vårt kontor i centrala Stockholm.
Om Bilendi
Bilendi Group är en av Europas ledande aktörer inom Market Research med egna onlinepaneler. Vi levererar skräddarsydda lösningar till kunder inom bland annat media, reklam, varumärkesutveckling, forskning/universitet, konsultbolag och välkända varumärken.
Bolaget grundades 1999 och har vuxit till över 600 anställda på 21 kontor, främst i Europa men även i USA och Sydamerika. Bilendi kombinerar lokal närvaro med internationell räckvidd och arbetar ständigt för att utveckla nya, innovativa metoder inom research och datainsamling.
Din roll
Som Senior Account Manager blir du en nyckelperson i Bilendis svenska team. Ditt fokus ligger på att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Arbeta nära projektledare och produktionsteam för att säkerställa leveranser i toppklass
Bidra strategiskt till vår tillväxt på den svenska marknaden
Representera Bilendi i möten, nätverk och branschevenemang
Vem är du?
Vi tror att du är en naturlig relationsbyggare som drivs av att skapa värde för både kunder och ditt team. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst 3-5 års erfarenhet av försäljning inom B2B, gärna från marknadsundersökningar, konsultbolag eller andra relevanta branscher
Dokumenterad erfarenhet av nysälj, med förmåga att identifiera och stänga nya affärer
Förmåga att förstå kundens behov och omvandla dem till konkreta lösningar
Mycket goda kommunikations- och presentationsfärdigheter på svenska och engelska
Ett strukturerat och resultatorienterat arbetssätt
Ett upparbetat nätverk och förståelse för marknadsaktiviteter och marknadskommunikation är meriterande
Företaget erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt och börsnoterat bolag i tillväxt
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken och spännande kunder
En arbetskultur med möjlighet att påverka beslutsprocesser och säljstrategier
Utvecklingsmöjligheter inom en internationell koncern
Ett engagerat team i centrala Stockholm, med viss möjlighet till hybridarbete
Placering: Kungsgatan 8, Stockholm
Omfattning: Heltid (37,5 timmar/vecka)
Du får även möjlighet att delta i en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som inkluderar 25 diplomerande kurser samt regelbundna liveföreläsningar. Utbildningen ger goda möjligheter att utveckla dina säljtekniker och stärka din kompetens i kunddialoger och affärsutveckling.
I denna rekrytering samarbetar Bilendi med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på ananda.granfelt@saleshub.se
