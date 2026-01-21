Semestervikarier till äldreomsorg och funktionsstöd
2026-01-21
Vill du ha ett sommarjobb med spännande, roliga och omväxlande arbetsuppgifter? Hos oss i omsorgen i Nora kommun blir du en del av en härlig gemenskap samtidigt som du utvecklas som person och får värdefull erfarenhet.
Vi söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg och funktionsstöd. Vikarieperioden gäller för sommaren 2026, under juni till augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start.
Här kan du arbeta med schyssta och trygga villkor samt varierande arbetstider så du får tid till sol, bad och andra fritidsaktiviteter.
Höjdpunkter med jobbet:
• Uppleva glädje, utmaningar och många fina stunder
• Varierande arbetstider så du får tid till sol och bad i sommar
• Schyssta och trygga villkor
• Möjlighet att jobba extra i höst
Hos oss får du fördelarna med att arbeta i en mindre kommun nära relationer, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka. Tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet för våra invånare, alltid med människan i centrum.
Socialförvaltningen i Nora kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamhet, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad och service utifrån varje brukares förutsättningar. Exempelvis gällande personlig hygien, handling, städning, tvättning, läkemedelshantering, aktiviteter, fritidsaktiviteter, motiverande samtal och så vidare. I tjänsten ingår även social samvaro, dokumentation, planering och vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Uppdraget är omväxlande och du utför det tillsammans med kompetenta kollegor.
Arbetstiderna varierar och är förlagda på dagtid, kvällstid och helger. Det finns även en grupp på varje boende samt en grupp i hemtjänsten som arbetar vaken natt på Soltunet och Torget. Dagtidsarbete mån-fre inom socialpsykiatrin. Ange i din ansökan om du kan tänka dig att arbeta natt.
I början kommer du gå bredvid erfarna kollegor och lära dig av dem. Du kommer även att ha tillgång till en mobilapp där du kan få stöd i de dagliga arbetsuppgifterna.
Om du trivs med jobbet och vi anser att det fungerar bra så finns det möjlighet till förlängning efter sommaren!Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara 18 år eller äldre. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med individerna vi är till för, anhöriga, kollegor förvaltare/godemän samt genomföra skriftlig dokumentation. Inom några/de flesta av våra verksamheter inom Funktionsstöd och större delen av hemtjänsten finns det krav på körkort, i resterande verksamheter är körkort inte ett krav. Utbildning eller tidigare erfarenhet inom vård och omsorg/funktionshinderområdet samt psykiatri är meriterande.
Som person bör du vara inlyssnande, förstående och hänsynstagande tålamod. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Vidare ser vi att du är strukturerad, noggrann, kan följa instruktioner och planerar ditt arbete väl. Du bör även ha förmågan att samarbeta med andra. Vi ser det som värdefullt om du kan arbeta 4-10 veckor sammanhängande. För anställning inom vår verksamhet krävs uppvisande av giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdrag ur belastningsregistret beställs på polisens hemsida.
Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt krävande, vilket ställer krav på god hälsa.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
