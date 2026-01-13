Semestervikarier inom Funktionsstöd
2026-01-13
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Vi söker nu dig som vill arbeta som semestervikarie inom funktionsstöds gruppboenden, serviceboenden och personlig assistans.
Jobbet passar dig som är intresserad av bland annat Intellektuell funktionsnedsättning, autism, psykisk ohälsa och vill ha ett socialt arbete där du hjälper andra människor i deras vardag. Våra olika verksamheter finns i Frövi, Vedevåg, Lindesberg, Gusselby och Guldsmedshyttan.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att stödja den enskilde i vardagen med exempelvis fritidsaktiviteter, sociala kontakter, städning, matlagning och personlig omvårdnad.
Då vi utgår från den enskildes behov kan arbetsuppgifterna vara alltifrån stödja enskilda att själv utföra delar eller alla arbetsmoment till att du som personal praktiskt utför delar av eller alla arbetsmoment.
Behovet av omvårdnad skiljer sig mellan gruppbostäderna och servicebostäderna.
Som Personlig assistent stöttar du en enskild i hemmet. Vi erbjuder dig som är ny introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget.
Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov.
Arbetet är schemalagt och innefattar dagtid, kvällar, helger och ev. jourtjänstgöring eller nattarbete. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur mycket du vill jobba. För dig som vill jobba under våren kommer möjlighet till timanställning finnas. Det kommer även finnas chans för dig att fortsätta jobba som vikarie efter sommaren.Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år och är intresserad av att arbeta med människor. Önskvärt att du är utbildad inom människovårdande yrke eller påbörjat sådan utbildning till exempel undersköterska, skötare eller barnskötare.
Erfarenhet av arbete inom verksamheter för personer med intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar är meriterande. Som person vill vi att du sätter den enskilde i fokus och har lätt för att samarbeta. Du ska behärska det svenska språket på ett sätt att du kan kommunicera med de boende, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver. Vi ser gärna att du har B-körkort för manuell växellåda då de flesta av våra verksamheter har det som krav.
Om du blir aktuell för anställning kommer du behöva uppvisa utdrag från belastningsregistret: "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning".
ÖVRIGT
Kontaktpersoner, enhetschefer:
Mikaela Segerfjell 0581-812 46, mikaela.segerfjell@lindesberg.se
Ethel Andersson 0581-814 81, ethel.andersson@lindesberg.se
Hanna Hanell 0581-811 19, hanna.hanell@lindesberg.se
Travis Berggren 0581-811 09, travis.berggren@lindesberg.se
Veronica Berglund 0581-816 88, veronica.berglund@lindesberg.se
Therése Strindberg 0581-812 04, therese.strindberg@lindesberg.se
Boel Persson 0581-815 21, boel.persson@lindesberg.se
Susanne Abols 0581-812 62, susanne.abols@lindesberg.se
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2000 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Funktionsstöd Jobbnummer
9680122