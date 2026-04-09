Semestervikarier hemtjänsten
Nu söker vi fler vikarier till våra hemtjänstgrupper inför sommaren 2026! Som vikarie inom vård- och omsorg ges du ett meningsfullt arbete med hög flexibilitet, samt en mycket viktig roll för att våra verksamheter ska fungera så bra som möjligt. Möjligheten till att kombinera med särkiltboende eller lokalvård finns. Om du gillar ett ansvarsfullt, utvecklande och intressant arbete, där du både kan arbeta självständigt och i grupp kan du vara den vi söker.
Vi erbjuder sommarbonus för dig som arbetar minst 75% under minst 8 veckor.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
I arbetet som vikarie ingår omvårdnad och social omsorg till människor i behov av hjälp för att klara sin vardag. Arbetet utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktiga redskap för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att skapa en miljö för den enskilde som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa människor i sina egna hem med exempelvis: klädsel, bereda måltid, servering, hygien och städ, utifrån ett salutogent arbetssätt. Arbetsuppgifter som delegerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan också vara aktuellt, exempelvis ge medicin. Samarbete är en mycket viktig del av ditt arbete, eftersom du tillsammans med många andra kollegor har gemensamt ansvar för de insatser som var och en beviljats.
Vi söker dig som kan tänka dig arbeta som timvikarie på någon av följande platser:
Hemtjänst Norr (Myrviken & Hackås)
Hemtjänst Syd & väst (Åsarna, Rätan & Storsjö/ljungdalen)
Hemtjänst Mitt (Svenstavik)
Nattpatrullen (arbetar över hela kommunen)
Som vikarie inom hemtjänsten i Bergs kommun så anställs du inom det geografiska område du arbetar, varje område leds av en enhetschef, vars uppdrag är att ta hand om och skapa goda förutsättningar för dig som vikarie.Kvalifikationer
För att vara aktuell som vikarie inom vård och omsorg behöver du ha fyllt 18 år samt kunna uttrycka dig och förstå svenska väl i tal och skrift. Du behöver också vara en effektiv person som har lätt för att samarbeta och kommunicera. Körkort för personbil är ett krav för arbete inom hemtjänsten, samt att under viss del av din tid arbeta kväll och helg. Vi ser det som meriterande om du har utbildning och/eller tidigare erfarenhet inom vård- och omsorg av äldre. Det viktigaste för oss är dig som person, framför allt att du är effektiv och professionell i ditt arbetssätt, och kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna i den här rekryteringen.
Vi arbetar med ett elektroniskt vikarieanskaffningssystem, Time Pool, vilket innebär att du måste ha tillgång till internet för att vi ska kunna erbjuda dig arbete. Du ansvarar själv för att lägga in de tider som du kan arbeta samt att besvara förfrågningar snarast möjligt. Att vara vikarie kan innebära att behovet av arbete snabbt kan förändras.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.
Rekryteringsprocessen
Vi går igenom din intresseanmälan och återkopplar till dig så snart som möjligt. Om vi bedömer att din ansökan är intressant kommer du att kontaktas av oss för att boka tid för intervju. Intervjun kan komma att genomföras på distans via Microsoft Teams. I annat fall sker återkoppling via mejl.
Vi erbjuder
Ett varierande och flexibelt arbete med antingen timanställning och månadsanställning där du får vara med och göra skillnad för andra - varje dag!
Du som är månadsanställd och arbetat minst 75% under minst 8 veckor under semesterperioden erhåller dessutom en sommarbonus på 10.000 kr (före skatt) förutsatt att dessa kriterier är uppfyllda.
Varmt välkommen med din intresseanmälan till oss inom äldreomsorgen på Bergs kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Bergs kommun
845 31 SVENSTAVIK
För detta jobb krävs körkort.
Kommunväxeln
