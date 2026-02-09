Semestervikarier - Parkarbetare
2026-02-09
Välkommen till Lidköping!
Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping.
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som parkarbetare under veckorna 24-33.
Du erbjuds ett kreativt arbete i stadens olika utemiljöer. Du blir ett av kommunens "ansikten utåt" och utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökare.

Dina arbetsuppgifter
Att sommarjobba som parkarbetare består i huvudsak av grönyteskötsel som t.ex. ogräsrensning, gräsklippning, renhållning, städning av stränder och andra uppdrag. Din uppgift blir att täcka upp för ordinarie personal under deras semester.
All skötsel sker inom kommunens olika offentliga ytor både inne i Lidköping likväl som i kommunens ytterområden.
Vem är du?
Vi önskar att du fyllt 18 år, har god fysik, behärskar svenska språket bra både i tal och skrift samt ha god datavana. Har du inte B-körkort så är det önskvärt att du har Moped-kort så du kan transportera dig mellan arbetsområdena med våra flakmopeder.
Har du även BE-körkort ser vi det som mycket meriterande.
Det är bra om du har erfarenhet av parkskötsel, men ännu viktigare är att du har en vilja att göra ditt bästa och att du är öppen för att lära dig nya saker.
I all vår verksamhet är det mycket viktigt med servicekänsla. För att lyckas i tjänsten behöver du vara en person som tar ansvar för ditt arbete och att du har lätt för att ta instruktioner.
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Ange i din ansökan vilka veckor du vill arbeta, vi vill att jobbar minst 6 veckor sammanhängande under perioden vecka 24-33, eller om du är intresserad att jobba hela perioden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
