Semestervikariat inom LSS verksamheter
2026-01-15
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du ha ett meningsfullt och roligt sommarjobb?
Hos oss på Tjörn arbetar du med människor som behöver stöd i vardagen. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och trygghet. Vi erbjuder en strukturerad introduktion och stöd från erfarna kollegor. Våra LSS-verksamheter omfattar gruppboenden, korttidsboenden och personlig assistans.
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent, stödbiträde eller biträde. Är du social, gillar att hjälpa andra och vill få nya vänner för livet? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som vikarie inom LSS stöttar du personer med funktionsvariationer i deras vardag.
Dina arbetsuppgifter är:
* Hjälper till med personlig omvårdnad, hygien och påklädning.
* Stöttar vid måltider och enklare matlagning.
* Skapar sociala aktiviteter som promenader, samtal och spel.
* Utför praktiska sysslor som tvätt och städning.
* Genomför medicinska insatser på delegation från sjuksköterska (utbildning ingår).
Våra verksamheter är inom LSS-boenden och personlig assistans, här stöttar du personer med funktionsvariationer på gruppboenden, korttidsboenden eller som personlig assistent. Du får en ordentlig introduktion på arbetsplatsen och stöttning av en erfaren kollega som hjälper dig under din första tid.
Vissa insatser utförs enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation från sjuksköterska. För att genomföra insatserna och kunna bli delegerad genomgår du en utbildning i början av din anställning.
Vi behöver din hjälp under juni, juli och augusti, men du kan gärna börja som timanställd redan nu. Arbetstiderna kan variera du kan jobba dag, kväll, natt eller helg beroende på verksamheten. Jobb på obekväm arbetstid ger extra ersättning (OB-tillägg).
Vi söker dig som tycker om att jobba med människor och som är nyfiken, lyhörd och serviceinriktad.
Våra verksamheter pågår dygnet runt, året om, och du gör verkligen skillnad.Kvalifikationer
Att arbeta inom vård och omsorg ger dig värdefulla erfarenheter och minnen för livet. Det kräver att du är flexibel och snabb på att lära dig nya saker.
För att kunna bli vikarie hos oss behöver du:
* Vara minst 18 år gammal
* Ha Bank-ID
* Kunna svenska tillräckligt väl för att klara arbetsuppgifter som läkemedelsdelegation, dokumentation och kommunikation med omsorgstagare.
* Kunna hantera digitala verktyg
Tidigare erfarenhet och kunskaper i andra språk är meriterande, men vi värderar din personliga lämplighet högst.
Det är önskvärt att du har körkort.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
