Semestervikariat, Ekonomiskt bistånd
Lidköpings Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidköping Visa alla socialsekreterarjobb i Lidköping
2025-12-30
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!Publiceringsdatum2025-12-30Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med ekonomiskt bistånd.
Ta chansen och sök ett utvecklande och lärorikt sommarjobb!
Att sommarjobba med ekonomiskt bistånd är lärorikt på många sätt. Arbetet är till stor del administrativt och innehåller mycket juridik, men kan också innebära kontakter med klienter. Du får en god inblick i hur socialtjänsten i stort fungerar och eftersom samverkan är en viktig del i ekonomisk bistånd ger ett sommarjobb hos oss också god kunskap om andra myndigheters regelverk. Gillar du en varierad arbetsdag är detta ett perfekt jobb för dig.
Arbetet med ekonomiskt bistånd sker i Lidköpings kommun enligt ett arbetssätt med fokus på att den enskilde får stöd i att nå självförsörjning genom framförallt arbete eller studier. Det innebär bland annat att merparten av personer som ansöker om ekonomiskt bistånd anvisas till Arbetsmarknadsenheten där coach tillsammans med deltagaren gör upp en planering med lämpliga åtgärder mot självförsörjning.
Ekonomiskt bistånd och Rådgivning samordnar också delar av Sektor social välfärds arbete med boendefrågor, ansvarar för Sektor social välfärds reception på Fiskaregatan samt kommunens budget- och skuldrådgivning som på avtal även levererar tjänsten till Götene, Skara och Grästorps kommuner.
Vi erbjuder ett utvecklande och betydelsefullt arbete i en kompetent arbetsgrupp, en god introduktion, intern handledning samt trevlig arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie på enheten Ekonomiskt bistånd och Rådgivning kommer du att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det innebär att utreda, bedöma, besluta och verkställa utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Vid varje ansökning undersöker handläggare om den enskilde följt sin planering med exempelvis Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten då det är grund för rätten till ekonomiskt bistånd. Kvalifikationer
Vi tar gärna emot ansökningar från dig som har en färdig eller påbörjad utbildning till socionom, socialpedagog, socialpsykolog, jurist eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd är meriterande. Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med mycket god personlig mognad och samarbetsförmåga samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du ska kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Det kommer finnas möjlighet till någon veckas ledighet under din arbetsperiod.
Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
