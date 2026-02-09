Semestervikariat - Tvättbiträde
Västra Götalandsregionen / Maskinoperatörsjobb / Alingsås Visa alla maskinoperatörsjobb i Alingsås
2026-02-09
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
I denna annons söker vi tvättbiträden till Tvätteriet i Alingsås. Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars!
Om Tvätteriet
Tvätteriet i Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Varje dygn sorterar och hanterar vår produktionskedja 37 ton tvätt som vi sedan levererar tillbaka till våra kunder. Produktionen består av tre avdelningar, förbehandling, efterbehandling och leverans/renrum. Som semestervikarie får du placering på en enhet men är tillgänglig och behjälplig på samtliga avdelningar vid behov.
Enheten Förbehandling tar emot och sorterar all inkommande tvätt samt nytt gods i både manuella processer och med hjälp av automation.
Enheten Efterbehandling hanterar rena textilier med hjälp av maskinparken som bland annat innehåller manglar, vik- och buntmaskiner och galgstationer. Beroende på produkttyp styrs textilier till den del av processkedjan de skall processas i.
Enheten Leverans och Renrum ansvarar för Tvätteriets renlager och packar ordrar utifrån inkommande beställningar. Renrummet ansvarar för att packa beställningar av sterilt och hygienförpackat gods till regionens olika verksamheter, framför allt till sjukhus och folktandvård.
Arbetsuppgifter
Som tvättbiträde kommer du bland annat arbeta med mottagning och sortering av inkommande textilier, tvätt och efterbehandling av rena textilier samt packning av kundorder. För att främja en god arbetsmiljö roterar du arbetsstation vid flera tillfällen under arbetspasset. Du är en viktig faktor i arbetet med att säkerställa en fungerande drift av maskinparken genom att exempelvis anpassa hanteringen av textilier beroende på produkttyp och processdel. Din insats i det löpande kontroll- och förbättringsarbetet är en central del för verksamheten och dess utveckling.
Om dig
Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt föra dialog med kunder och arbetskamrater. Då din arbetsdag spenderas i industrimiljö är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment. Tjänsten ställer också krav på grundläggande IT-kompetens vilket innebär att du kan använda smartphone, mejla och söka information på nätet.
Som person är du duktig på att skapa goda relationer till kunder och arbetskamrater. Du tar ansvar, är noggrann och lojal mot ditt uppdrag. Vi söker dig som visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete och att vara flexibel vid eventuella förändringar under arbetsdagen kommer naturligt för dig.
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri är meriterande.
Praktisk information
Tvätteriet är i drift måndag till fredag och arbetspassen är förlagda på två skift. Helgarbete förekommer vid högtider och på röda dagar. Behovet av semestervikarier kommer främst vara mellan v. 25-35.
Nuvarande skift
Tidiga skiftet: måndag - torsdag 05.52-14.34, fredag 05.52-13.06
Sena skiftet: måndag - torsdag 14.24-23.01, fredag 12.54-21.06
Ansökan
Välkommen med din ansökan. För denna tjänst vill vi att du bifogar CV samt svarar våra urvalsfrågor. Personligt brev behöver inte bifogas. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chefer inom produktionen.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/686". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Alingsås Jobbnummer
9729965