Semestervikariat - Bilförare (Trollhättan)
Västra Götalandsregionen / Fordonsförarjobb / Trollhättan Visa alla fordonsförarjobb i Trollhättan
2026-02-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars!
Arbetsbeskrivning - Bilförare:
Som bilförare hos oss arbetar du självständigt hela dagen. Din viktiga insats är avgörande för att vården ska fungera smidigt. Med lätt lastbil levererar och hämtar du prover, gods och post enligt schema, främst mellan lager, sjukhus och vårdcentraler i Västra Götaland.
Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag 07:00-16:00, men tiderna kan varieras. Både Uddevalla och Trollhättan är möjliga placeringsorter.
För att lyckas i rollen som bilförare behöver du:
Vi söker dig som har ett genuint intresse och en stark vilja att hjälpa andra.
du är noggrann med tider och observant på detaljer
du ser möjligheter i förändringar och anpassar dig lätt till nya omständigheter
ansvarskänsla och ordningssinne är också viktiga egenskaper hos dig.
Du har en godkänd gymnasieutbildning. Du har B-körkort för manuell bil och har god körförmåga. Det är viktigt att du kan kommunicera på svenska med arbetsledning, kollegor och kunder, samt följa både skriftliga och muntliga instruktioner.
Arbetet kan innebära tunga lyft, därav krävs att du har ett ergonomiskt arbetssätt och den fysiska styrka som krävs. Du hanterar tidspressade situationer på ett säkert och effektivt sätt.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna och externa distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.Publiceringsdatum2026-02-09Övrig information
Vi hanterar ansökningarna löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av Heli Andersson, Enhetschef för Internlogistik i Trollhättan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/787". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen Kontakt
Heli Andersson, Enhetschef 0700825336 Jobbnummer
9729977