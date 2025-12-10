Sektionschefer inom Infrastruktur och drift
Transportstyrelsen - It / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-12-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen - It i Örebro
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. It-avdelningen är en viktig del för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället.
Enheten för Infrastruktur och Drift IT befinner sig just nu i en förändringsresa för att möta framtidens behov, både organisatoriskt och inom området it-säkerhet. Vi söker därför två sektionschefer som vill vara med och forma framtidens it-drift inom Transportstyrelsen.
Under 2026 kommer en av dagens sektioner att delas upp i två nya sektioner. Den nuvarande sektionen består av cirka 24 medarbetare med roller som tekniker, it-driftleveransledare och arkitekter. Uppdraget omfattar ansvar för bland annat våra datahallar med tillhörande infrastruktur, lagring, backup, nätverk och virtualiseringsplattformar.
Som sektionschef har du personalansvar för medarbetare och vid behov även konsulter. Du leder, coachar och följer upp arbetet inom din sektion och säkerställer att verksamheten har en stabil, modern och behovsanpassad it-drift. Du arbetar i linjen och ingår i ledningsgruppen för enheten tillsammans med övriga sektionschefer och enhetschef. Tillsammans är ni ett viktigt stöd till Transportstyrelsens kärnverksamhet.
När omorganisationen är genomförd kommer enheten Infrastruktur och Drift under 2026 att bestå av åtta sektioner:
• Infrastrukturdrift (två sektioner)
• Applikationsdrift
• Serverdrift
• Identitet och Behörighet
• Process och Verksamhetsstöd
• Digital Arbetsplats
• Servicedesk
Då vi är i ett pågående förändringsarbete kommer du, tillsammans med dina chefskollegor, att aktivt bidra till att utveckla professionella och framtidssäkra sektioner som möter ökade krav på organisation, teknik och samverkan, både internt och med andra myndigheter.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- arbeta med ledning och utveckling av medarbetare
- arbeta med kompetensförsörjning inklusive rekrytering verksamhetsplanering
- kort och långsiktig lednings- och styrgruppsarbete
- arbeta med egna uppdrag/projekt
- arbeta med budget
- arbeta med uppföljning.
Du måste ha
- en relevant akademisk utbildning för uppdraget eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef inom it med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- aktuell erfarenhet av att ha en ledarroll inom it-infrastruktur och drift i en stor och komplex it-driftsorganisation
- erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.
Det är meriterande om du också har
- flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom it med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- flerårig erfarenhet av att ha en ledarroll inom it-infrastruktur och drift
- erfarenhet av områden med särskilda krav på informations-/it-säkerhet
- erfarenhet av chefskap inom offentlig förvaltning
- erfarenhet och kunskap kring upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta t.f. enhetschef Mariana Blaxmo, 010-495 6677, mailto:mariana.blaxmo@transportstyrelsen.se
ST, Siv Nederman och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12536.Vi behöver din ansökan senast den 9 januari 2025 Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
Transportstyrelsen - It Jobbnummer
9636587