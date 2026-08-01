Sektionschef till säkerhetsskyddsorganisationen
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-08-01
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Är du en erfaren ledare som trivs med att samarbeta med andra och bidra till att utveckla säkerhetsskyddsarbetet i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
FOI befinner sig i en mycket expansiv fas och behöver förstärkning för att möta våra uppdragsgivares och Sverige säkerhets ökande behov.Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Du kommer vara chef över Centrala säkerhetsskyddsfunktioner och dess produktions- och verksamhetsuppföljning, i dagsläget en sektion med 11 medarbetare. Du kommer ha en viktig roll i myndighetens säkerhetsskyddsarbete och utvecklingen av verksamheten. Du stöttar medarbetarna vid behov av prioritering och resursplanering, för en hållbar arbetsbelastning och det stöd de behöver för att lyckas. Du ansvarar för att säkerställa sektionens kompetensbehov både genom rekrytering och genom kompetensutveckling. Vidare upprätthåller du en kontinuerlig och konstruktiv dialog med dina medarbetare om deras prestationer och arbetssätt, samt genomför årliga utvecklings- och lönesamtal.
Som chef och ledare vid FOI förväntas att du agerar som en förebild, bidrar till en positiv arbetsmiljö och trivsel samt är en god arbetsgivarföreträdare i övrigt.
Arbetet innehåller även andra förekommande uppgifter inom säkerhetstjänst, bland annat säkerhetsplanering, utbildning, internutredningar och kontrollverksamhet. Vidare kommer du att ha kontakter och samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag. Arbetet innebär resor såväl inrikes som utrikes.
Om enheten
Du kommer att ingå i säkerhetsskyddsenheten som är placerad direkt under Generaldirektörens ledningsstöd. Säkerhetsskyddsenheten styr och stödjer myndighetens verksamhet i sitt säkerhetsskyddsarbete. Vi är representerande på FOI:s samtliga verksamhetsorter. Placeringsort för denna tjänst är Kista.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
säkerhetskyddschefs utbildning alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet och kompetens inom området som FOI bedömer likvärdigt.
flerårig aktuell erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, stabsarbete och produktionsuppföljning i större organisationer.
erfarenhet av arbetsledning och dokumenterad erfarenhet som personalansvarig chef.
goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Du har god förmåga att som chef leda, motivera samt skapa delaktighet, engagemang och förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Du kommunicerar tydligt och förmedlar visioner, mål och feedback på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv på frågor och ser helheter samt tänker strategiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse. Du känner dig bekväm i rollen som beslutsfattare, har mod att agera och förmåga att motivera dina beslut. Du skapar och bibehåller goda samarbeten såväl internt som externt. Du bemöter dina medarbetare tillitsfullt och konstruktivt med förmåga att sätta dig in i deras situation och perspektiv. Du är även trygg och stabil i dig själv, har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Det är meriterande med IT-säkerhetsutbildning och signalskyddsutbildning. Meriterande är även erfarenhet från säkerhetsarbete inom Försvarsmakten eller annan försvarsmyndighet. Vidare är det meriterande med erfarenhet om Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetstjänst.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Kista, som för extern sökande inleds med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast söndag 23 augusti 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta säkerhetsskyddschef Johan Bäckström. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S – ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10017637