Sektionschef till IT-Support
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Datajobb / Kiruna Visa alla datajobb i Kiruna
2026-01-07
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
IT-supporten är hjärtat i vår IT-organisation. Nu söker vi en Sektionschef som vill leda resan mot en proaktiv, datadriven och användarcentrerad supportfunktion i toppklass. Vi står inför en spännande fas där IT-support är ett prioriterat område med stora ambitioner.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som Sektionschef har du det övergripande ansvaret för koncernens IT-support och leder arbetet mot en enhetlig, tillgänglig och högkvalitativ funktion. Du ansvarar för vår Servicedesk, som fungerar som användarnas primära kontaktväg. Här hanteras ärenden idag via telefon och e-post, men vi erbjuder även möjligheten att besöka vår fysiska support för personlig och praktisk "hands-on"-hjälp när det behövs.
Hela vårt arbetssätt grundar sig i ITIL-ramverket. Utöver Servicedesk leder du applikationssupporten i nära samverkan med systemägare, utvecklingsteam och leverantörer för att säkra drift och lösa komplexa incidenter. En central del av rollen är att driva ständiga förbättringar genom dataanalys och feedback, med målet att minska antalet incidenter och skapa en proaktiv och framåtlutad supportupplevelse.Hos oss får du en nyckelroll i en koncern som satsar på IT och digitalisering. Du får mandat att påverka och forma en funktion som gör skillnad för våra medarbetare varje dag.
Det här har du med dig
Du är en trygg och engagerande ledare som förstår att modern IT-support handlar lika mycket om teknik som om kommunikation och upplevelse. Du har strategisk höjd, analytisk förmåga och kan omsätta insikter till konkreta handlingsplaner. Som skicklig relationsbyggare skapar du samarbete och ställer krav på både interna team och externa leverantörer. Du är van att driva förändring och utveckla arbetssätt som höjer servicenivån.
Du har även med dig
- Erfarenhet av ledarskap inom IT-support, Servicedesk eller liknande serviceorganisationer
- Djup förståelse för ITIL och processtyrning (Incident, Problem, Request)
- Vana av förändringsledning och implementering av nya verktyg
- Förmåga att analysera statistik och omsätta den till förbättringsplaner
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort för manuell växellåda
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gallivare, Kiruna, Luleå
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Berglund CIO/CDO, daniel.berglund@lkab.com
073 030 81 02
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9671857