Sektionschef Systemarbete till BAE Systems Bofors
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2026-06-25
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AxÖ Consulting rekryterar nu en sektionschef inom systemarbete till BAE Systems Bofors – en möjlighet för dig som vill leda i en komplex teknisk miljö och bidra till helheten i utvecklingen av framtidens försvarssystem.
Det här är en roll för dig som kombinerar teknisk bredd med ett tryggt och närvarande ledarskap, och som vill vara med och bygga en hållbar organisation i en verksamhet som växer.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos BAE Systems Bofors.
Om uppdraget
BAE Systems Bofors utvecklar, producerar och levererar avancerade försvarssystem och befinner sig i en fortsatt stark tillväxtfas. Utvecklingsavdelningen har vuxit stadigt de senaste åren – och prognoser visar på ett fortsatt ökat behov av kompetens och ledarskap.
Som en del av denna resa utvecklas organisationen inom enheten System, där fokus ligger på att skapa en hållbar struktur som klarar både dagens och morgondagens behov.
Det innebär att:
bygga en organisation som håller över tid
stärka ledarskap och arbetssätt i en växande verksamhet
skapa rätt förutsättningar för komplex utveckling i projektform
Din roll
Som sektionschef inom systemarbete ansvarar du för att leda och utveckla en sektion som arbetar med helhetsperspektivet på produkterna – där flera teknikområden möts och samverkar.
Här handlar systemarbete inte om enbart mjukvarusystem, utan om att förstå, koordinera och utveckla hela försvarssystemet. Det omfattar bland annat områden som elektronik, elsystem, mekanik/konstruktion, mjukvara och IT-säkerhet – och hur dessa tillsammans fungerar som en helhet.
Du förväntas inte vara specialist inom alla dessa områden, men du har en god teknisk förståelse och förmåga att se helheten, ställa rätt frågor och skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att lyckas.
I din sektion finns en mix av erfarenhet – från mycket erfarna medarbetare med lång bakgrund inom verksamheten till mer juniora förmågor i början av sin karriär. En viktig del av ditt uppdrag blir att skapa en miljö där båda dessa grupper får rätt stöd, utveckling och möjlighet att bidra.Publiceringsdatum2026-06-25Profil
Vi söker dig som är en erfaren ledare med förmåga att skapa trygghet, struktur och riktning – samtidigt som du drivs av utveckling och förbättring.
Du har:
Teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Bred teknisk förståelse och erfarenhet av systemarbete i komplexa miljöer
Ledarskapserfarenhet, exempelvis som linjechef eller projektledare
Erfarenhet av att arbeta i projektbaserade organisationer
God förståelse för samspelet mellan olika teknikområden
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
En trygg, stabil och närvarande ledare
Tydlig i din kommunikation och bra på att skapa struktur
Engagerad och utvecklingsinriktad
Lyhörd, relationsskapande och samarbetsorienterad
Bekväm i förändring och van att hantera komplexitet
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
Som tillsvidareanställd får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar BAE Systems Bofors med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult – vi berättar gärna mer om rollen, teamet och den resa du kan bli en del av.
Lisa Beckmanlisa.beckman@axoconsulting.se
• 46723885383
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Under sommarmånaderna är många av oss på plats i lite olika omfattning, vilket kan innebära något längre svarstider. Vi gör vårt bästa för att återkomma så snart vi kan – och ser fram emot att höra från dig när du känner att det här kan vara ditt nästa steg.
Fler möjligheter
BAE Systems Bofors rekryterar även sektionschefer inom andra områden, bland annat:
Provning (LÄNK)
ILS (Annonslänk sektionschef ILS)Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Lisa Beckman lisa.beckman@axoconsulting.se 0723-838853 Jobbnummer
9979880