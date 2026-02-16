Sektionschef Luleå
Ragn-Sells Recycling AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.
Är du en engagerad ledare med intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi?
Vi söker nu en Sektionschef som vill ta ansvar för vår avfallsanläggning i Sunderbyn samt insamling i Luleå/Boden med omnejd och vara en viktig del av vår ambition att optimera återvinning och bidra till en grönare framtid.
Vi erbjuder dig
• En ledande roll där du kan påverka och utveckla cirkulära materialflöden och hållbara lösningar.
• Möjlighet att arbeta med teknik och processer i framkant inom återvinning och materialhantering.
• Goda anställningsvillkor med kollektivavtal och en trygg arbetsplats där ditt ledarskap och din kompetens värdesätts.
Om rollen
Som Sektionschef har du en nyckelroll i att säkerställa att våra transportuppdrag drivs effektivt och hållbart, med fokus på optimering. Du kommer ha personalansvar samt arbetsmiljö och budgetansvar. Dina ansvarsområden inkluderar:
• Leda och utveckla teamet för att uppnå höga mål inom produktion och kvalitet.
• Optimera och utveckla affären, med fokus på att förbättra hållbara lösningar.
• Vara lösningsorienterad för att hitta morgondagens transportlösningar inom behållarinsamling.
• Följa upp och rapportera resultat och ekonomiska måluppfyllelser.
• Planera och följa upp produktion och leveranser för att säkerställa en smidig hantering av inkommande och utgående material.
• Driva arbetet med cirkulära flöden genom att identifiera förbättringsmöjligheter och implementera lösningar som stärker verksamheten.
• Samarbeta med andra avdelningar, kunder och externa parter för att främja effektiva flöden och långsiktig hållbarhet.
• Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och underhåll samt säkerställa en ren och ordnad arbetsmiljö.
Rollen innebär både operativ närvaro i produktionen och ett strategiskt fokus på utveckling och förbättring av verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-16Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av ledarskap inom liknande teknisk verksamhet. Du har även en teknisk förståelse.
Har du kunskap om sorterings- och återvinningsprocesser ser vi det som meriterande. Viktigt för att trivas i rollen är att du har intresse för att utveckla cirkulära lösningar.
Förmåga att kombinera operativt och strategiskt arbete samt att skapa struktur och driva förbättringsarbete.
Du har körkort (B) och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi värdesätter även:
• Ett starkt engagemang för hållbarhet och cirkulär ekonomi.
• Stark affärsförståelse och god förmåga att arbeta strategiskt och operativt.
• Din analytiska förmåga och ditt intresse för att utveckla innovativa lösningar inom materialhantering.
• Din förmåga att leda och motivera teamet samt bygga goda samarbeten både internt och externt.
Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för rollen.
Ansök nu via länken nedan och bidra till framtidens hållbara samhälle!
Vill du vara en del av en verksamhet som leder utvecklingen inom återvinning och hållbarhet? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdag är 2026-02-28 men då urval sker löpande kan vi komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdatum.
Kontakta Regionchef Mats-Johan Rostmark, mats-johan.rostmark@ragnsells.com
vid frågor Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452), http://www.ragnsells.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells AB Jobbnummer
9744976