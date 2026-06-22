Sektionschef Lokalvård, Intern service, Umeå
Region Västerbotten, Intern service VB / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2026-06-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Intern service VB i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Internservice är en viktig del av Region Västerbottens vardag, vi ser till att verksamheterna fungerar genom att leverera service med hög kvalitet varje dag. Våra lokalvårdare spelar en avgörande roll för både vårdmiljön och patientupplevelsen. Genom professionell lokalvård bidrar vi till att förebygga smittspridning och bevara värdet på Region Västerbottens fastigheter. All vår lokalvård utförs enligt tydliga riktlinjer och med ett starkt fokus på kvalitet. Vår vision är tydlig – att vara sjukvårdens bästa servicepartner.
Internservice står inför en större förändring där vi tillsammans med Servicecenter bildar en ny basenhet under hösten 2026. Som sektionschef inom lokalvården är ditt uppdrag att bidra i förändringsarbetet och främst skapa en trygg miljö för dina medarbetare.
Som chef hos oss erbjuds du kompetensutveckling i olika former, bland annat ledarskapsutveckling, chefsforum, förändringsledning och andra utbildningar för att du ska lyckas i ditt uppdrag.
Vill du vara med och skapa en trygg, hållbar och serviceinriktad lokalvård som gör skillnad varje dag?
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som sektionschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild och arbetar målmedvetet för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Genom att utmana, utveckla och synliggöra medarbetare bidrar du till en hållbar och professionell arbetskultur. Du tar ansvar för din verksamhet inom ramen för givna befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa.
I rollen erbjuds du ett uppdrag med stor variation och breda kontaktytor. Du leder och fördelar arbetet inom lokalvårdssektionen och ansvarar för personal, arbetsmiljö och den administration som följer med uppdraget. Du leder en medarbetargrupp om cirka 30 personer och säkerställer goda förutsättningar för deras arbete och utveckling. Eftersom dina medarbetare arbetar med lokalvård är det viktigt att du är tillgänglig fysiskt, möjligheter att jobba på distans är därför begränsade.
Som sektionschef bidrar du tillsammans med övriga sektionschefer till att utveckla, kvalitetssäkra och driva verksamheten framåt i enlighet med våra mål i samarbete med er överordnade avdelningschef. Genom ett närvarande och strukturerat ledarskap bygger du välfungerande team, tar tillvara kompetens samt verkar för en effektiv och professionell verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att ha arbetat som chef. Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef inom serviceorienterad verksamhet där du lett medarbetare med ett kundorienterat uppdrag.Som sektionschef på Internservice behöver du trivas med att leda och arbeta nära dina medarbetare. Du blir en del av ett team där vi tillsammans arbetar för verksamhetens och medarbetarnas utveckling.
För att lyckas i rollen är du strukturerad och organiserad, med förmåga att prioritera även när tempot är högt. Du har ett tydligt ordningsfokus där du skapar systematik och ordning i både dokumentation och arbetssätt. Du har god initiativkraft och tar gärna ett modigt grepp för att driva arbetet framåt. Du visar tillit till andra och verkar för goda relationer genom att agera hänsynsfullt och förtroendeskapande i samarbeten. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig på ett smidigt sätt.
Vi ser gärna att du har intresse för digitala lösningar och god förmåga att använda digitala verktyg som stöd i planering, kommunikation, dokumentation och rapportering. Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, goda kunskaper i engelska tal och skrift, samt behärskar Officepaketet väl.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Intern service VB Kontakt
Kommunal
Pierre Eriksson Gallin pierre.eriksson.gallin@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9971819