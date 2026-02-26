Sektionschef lärandeenheten
2026-02-26
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder.
Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Drivs du av att utveckla ett modernt ledarskap, ett hållbart medarbetarskap och en organisation som lär och utvecklas varje dag? Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
På Skatteverket ser vi lärande, ledarskap och kultur som avgörande faktorer för vår förmåga att leverera värde till samhället. Nu söker vi en sektionschef som får ett nyckeluppdrag: att strategiskt och operativt utveckla chefs- och medarbetarskapet, skatteverkets organisation och kultur samt stärka vår långsiktiga inriktning för lärande.
Hos oss får du leda en sektion med stor påverkan och vara med och forma framtidens Skatteverk.
Lärandeenheten på Skatteverket är i förändring och kommer från 1 april ansvara för:
- att Skatteverket kan utveckla de kompetenser, förmågor och det ledarskap som krävs för att möta verksamhetens behov både på kort och lång sikt.
- utveckling, produktion, administration och förvaltning av utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser samt för att stödja utvecklingen av ett kontinuerligt lärande i vardagen
Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för cirka 20 - 25 medarbetare. Då uppdraget gällande ledarskap/medarbetarskap/organisation och kultur är nytt på lärandeenheten , kommer du tillsammans med dina medarbetare kunna forma arbetssätt och organisation för att uppnå bästa effekt tillsammans med övriga enheten. Inom HR-avdelningen arbetar vi tvärfunktionellt och nära verksamheten för att utveckla målgruppsanpassade och effektiva insatser.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och bidrar till styrning, prioritering och samarbete inom HR-avdelningen. Ledningsgruppen arbetar med agilt förhållningssätt och har en gemensam backlog för enhetens utvecklingsarbete.
Placering är i Östersund. Tjänsten innebär resor vid behov.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.[
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska ha du förmåga att:
- se helheten och agera utifrån Skatteverkets samhällsuppdrag och kundfokus
- skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
- ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
- kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
- ha förmåga att kommunicera tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra.
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning inom HR, pedagogik, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- aktuell erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar
- aktuell erfarenhet av att strategiskt och operativt utveckla chefs- och medarbetarskap
- aktuell erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp
- aktuell erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete
Det är önskvärt att du har
- vana att omsätta omvärldsanalys till strategiska vägval inom lärande som stödjer långsiktiga mål
- erfarenhet av att utveckla lärande, kompetensförsörjning och/eller organisatoriska lärmiljöer
- erfarenhet av arbete på myndighet
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
