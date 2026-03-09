Sektionschef kommunikation och påverkan
2026-03-09
Kommuner och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Våra medlemmar har gett oss ett tydligt uppdrag: att Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.
De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling. Vi tror på dig och på din förmåga.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Har du en bred kompetens och chefserfarenhet inom kommunikationsområdet? Har du mod och förmåga att utveckla strategisk, relevant och effektiv kommunikation och påverkansarbete? Då kan du vara den vi söker!
SKR:s kommunikation och påverkansarbete utvecklas i takt med omvärlden. De kommande åren kommer vi att lägga stort fokus på hur kommunikationen kan öka nyttan för våra medlemmar och hur påverkansarbetet kan bli än mer agendasättande. Som sektionschef för kommunikation och påverkan har du en viktig roll i att identifiera möjligheter och bidra med nya idéer och perspektiv.
Du är strategiskt och operativt ansvarig för att utveckla kommunikationen inom hela SKR tillsammans med ledningsgruppen inom den nystartade avdelningen för kommunikation och medlemstjänster. SKR:s kommunikation ska vara agendasättande, tydlig och inspirerande. Tillsammans med dina medarbetare analyserar, planerar och genomför du kommunikationsinsatser som stärker förtroendet för SKR, skapar dialog och gör komplexa frågor begripliga. Du leder varumärkesarbetet i nära samarbete med bolagen i SKR-koncernen.
Som sektionschef rapporterar du till direktören för kommunikation och medlemstjänster och deltar i avdelningens ledningsgrupp. I rollen leder du ett team på ca 18 medarbetare med ansvar för kommunikation och påverkan inklusive SKR:s pressarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har bred erfarenhet som kommunikationschef med gedigen erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation, opinionsarbete och påverkan. Du är intresserad av samhällsfrågor, kommunikation och ledarskap samt har god kunskap och genuint intresse för svensk politik.
Vi söker dig som
* Relevant akademisk examen
* Bred och gedigen erfarenhet som chef inom kommunikation
* Erfarenhet av att arbeta med varumärkesfrågor
* Dokumenterad chef- eller ledarutbildning
* Meriterande: erfarenhet från en värderingsstyrd eller politiskt styrd organisation
Du samarbetar effektivt och skapar förtroende genom lyhördhet och konstruktiva arbetssätt. Du ser möjligheter, tar initiativ och driver frågor framåt med fokus och energi. Du arbetar självständigt, tar ansvar för helheten och skapar struktur som ger tydlighet och framdrift. Ditt ledarskap präglas av engagemang och förmågan att få andra att utvecklas och nå gemensamma mål. Som trygg och erfaren ledare hanterar du oväntade situationer med stabilitet och har en stark strategisk förmåga som gör att du kan navigera i komplexa miljöer och driva utvecklingen framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. Ansök tjänsten via www.humancapital.se
senast 25 mars 2026. För en inledande dialog kring rollen kontakta caroline.kock@humancapital.se
tel 070-5110390 eller My Boman my.boman@humancapital.se
tel 0708-447471.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla invånare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån invånarnas behov i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Ersättning
