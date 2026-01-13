Sektionschef It
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
It-avdelningen inom Transportstyrelsen växer! Antalet anställda på avdelningen har ökat och kommer att fortsätta öka under de närmaste åren. Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens it-avdelning tillsammans med oss! Du som vill vara en del av en helhet där vi både förvaltar och vidareutvecklar det vi har idag och nyutvecklar för att möta morgondagens behov. Vi söker därför ett antal nya sektionschefer.
Som sektionschef kommer du att få möjlighet att tillsammans med engagerade och stöttande kollegor vara med och fortsätta bygga en modern och effektiv it-organisation. En viktig ledstjärna i uppdraget är att kunna leda i förändring och skapa bra samarbete med andra inom myndigheten.
Tillsammans med ett antal andra sektionschefer och enhetschef ingår du i enhetens ledningsgrupp. Du kommer även att jobba nära de verksamheter vi stöttar samt andra chefer inom avdelningen. Du kommer ha personalansvar för ca 10-20 st anställda samt vid behov även ansvara för ett antal konsulter.
Sektionerna arbetar i agila team och medarbetarna finns idag i huvudsak i Örebro, Borlänge, Norrköping och Kista. Inom sektionerna finns medarbetare med systemutvecklingsnära kompetenser som systemutvecklare, it-arkitekt, testare, kravanalytiker, it-leveransledare och scrum master.
Tillsammans ska vi fortsätta arbetet för att möta framtiden - och vi söker dig som vill vara med på den resan!
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- arbeta med lednings- och styrningsarbete, på både kort och lång sikt
- leda och utveckla medarbetare
- ingå i arbete med eller driva verksamhetsutveckling inom it, både inom den egna sektionen och inom avdelningen
- arbeta med planering och uppföljning inom de verksamhetsområden som du ansvarar för
- arbeta med kompetensförsörjning, inklusive rekrytering och konsultavrop
- ansvara för budget och ekonomiuppföljning.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- relevant arbetslivserfarenhet inom it
- aktuell flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
- aktuell erfarenhet av att leda verksamhetsutvecklings- och förändringsarbete.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av agilt ledarskap och agilt arbetssätt i praktiken
- aktuell erfarenhet av att leda systemutvecklingsnära arbete
- erfarenhet av komplexa större organisation.
Vi vill att du
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra års intervaller, med placering i Örebro. Resor i tjänsten till andra verksamhetsorter förekommer. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av enhetscheferna Therése Engdahl, 010 - 495 62 07, therese.engdahl@transportstyrelsen.se
eller Jennie Sandberg , 010 - 495 52 26, jennie.sandberg@transportstyrelsen.se
. ST, Siv Nederman och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-93. Vi behöver din ansökan senast den 2 februari 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
