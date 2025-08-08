Sektionschef inom IT
Sektionschef inom IT
Skulle du känna dig stolt över att leda en sektion som spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du intresserad av att leda kompetenta och engagerade medarbetare i arbetet med att utveckla och förse Försvarsmakten med säkra och robusta IT lösningar? Vill du ha tid att vara en god ledare samtidigt som det råder balans mellan arbete och fritid? Det kan vara dig vi söker...
Om enheten
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och informationssystem, samt utgör Försvarsmaktens beställare av system och tjänsteleveranser inom IT området. Försvarsmakten och enheten är under stark tillväxt med goda möjligheter till utveckling och utbildning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du leder personalen i det dagliga arbetet och koordinerar den interna och den externa produktionen och följer upp pågående verksamhet. Utvecklar personalen till att vara sitt allra bästa jag. Där ett av fokusområdena är att stärka medarbetarna i sitt medarbetarskap.
Tjänsten innefattar följande uppgifter:
• Personal och arbetsmiljöansvar
• Fördela och följa upp sektionens leveranser och produktion
• Leda sektionens verksamhetsutveckling
• Ingå i avdelningens ledningsgrupp och dess arbete
• Stödja avdelningschef med avdelningsgemensamma uppgifterPubliceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande och/ eller chefsbefattning i verksamheter inom större myndigheter med komplexa arbetsuppgifter
• Akademisk examen med en inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten, alternativt att motsvarande kompetens förvärvats utifrån längre yrkeserfarenhet inom eller utanför Försvarsmakten
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av att leda i förändring och tillväxt
• Goda kunskaper inom ledarskap och förändringsledning
• Kan leda och hålla ihop komplexa uppdrag, med projektledningsmodeller.
• God kunskap inom agila arbetssätt t ex SAFe, och/eller att leda DevSecOps team.Dina personliga egenskaper
För att passa och trivas i denna tjänst behöver du ha drivkraft, engagemang och vana av att coacha din personal. Du behöver kunna arbeta självständigt under eget ansvar, men även trivas i samarbete med andra.
Din kommunikationsstil är rak och tydlig. Därtill är du noggrann, har god planeringsförmåga och hög kvalitetsmedvetenhet. Då arbetet i perioder kan upplevas intensivt behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Avdelningschef Patrik Nyström, tel. 070-373 46 73
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Malin Lindqvist
Fackliga företrädare
• SACO-S - Carl Johan Pettersson.
• SEKO - Christian Hedberg.
• OFR/S - Clarence Arnstedt.
• OFR/O, I Enköping - Magnus Johansson.
Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
