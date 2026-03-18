Sektionschef inom arbetsmiljö och marksäkerhet
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Vill du leda och engagera medarbetarna i en nyetablerad ledningsfunktion för marksäkerhet och arbetsmiljö? Flygstaben är ett förband i utveckling och där är du en nyckelperson för att skapa förutsättningar för Flygvapnet. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
FS SAFETY
Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas och ledningsförband. Inom Flygvapnet arbetar cirka 6500 människor varav cirka 450 på Flygstaben. Flygstaben stödjer Flygvapenchefen med beslutsunderlag och ledning av Flygvapnets förband i alla konfliktsskalor. Safetyavdelningen är den avdelning där de centrala strukturerna för säkerhet personal och materiel sammanhålls.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende, du får både eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Om Befattningen
Som sektionschef kommer du att aktivt leda metodutveckling gällande rapportering från förbanden, avvikelserapportering, samt den sammanhållna lägesbilden över Flygvapnets regelefterlevnad inom områdena marksäkerhet och arbetsmiljö. Du kommer även att leda nätverk av förbandenens representanter.
Tjänsten innebär att ansvara för funktionsområdet arbetsmiljö och marksäkerhet. Arbetet är utåtriktat med många kontakter mot både chefer och kollegor inom Flygvapnet. I rollen ingår personalansvar och budgetansvar. I nuläget består sektionen av tre medarbetare med utrymme att växa efter behov.
Du kommer ha goda möjligheter att skapa en bred personkännedom såväl inom Flygstaben som inom övriga Flygvapenförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för funktionsområdet Flygvapnets systematiska säkerhetsarbete inomarbetsmiljö och marksäkerhet.
• Ansvara för och ta fram bra strukturer och riktlinjer gällande underlydande förbands rapportering, regelefterlevnad, central uppföljning och analys, samt i förekommande fall omhändertagande av händelser.
• Ansvara för Flygstabens interna rutiner inom ovan nämnda funktionsområde.
• Personalansvar, budgetansvar och utveckling av verksamheteten.
• Samverkan med berörda inom och utom Flygstaben utifrån funktionsområdet.
• Leda Flygvapnets nätverk inom arbetsmiljö och marksäkerhet.
• Fördela, koordinera och följa upp inkomna uppgifter inom sektionen.
• Delta i utredningar inom området och föreslå åtgärder samt följa upp handlingsplaner.
• Planera och genomföra utbildning inom Flygvapnet.
Försvarsmakten är i ständig utveckling och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas med tiden.
Kvalifikationer
• Högskoleexamen inom relevant område eller erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet av ledarskap i chefsbefattning
• Erfarenhet av arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljöledningssystem.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatorienterad och självgående och som trivs bra med att ta ansvar för och driva arbetet framåt. Du har goda ledarskapsförmågor och kan engagera och skapa förtroende hos personer i din omgivning samtidigt som du aktivt arbetar i sakfrågor. Som person är du flexibel, initiativtagande, nyfiken och trivs att befinna dig i en dynamisk organisation. Du är dessutom prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra.
MERITERANDE
• Erfarenhet av ledande roll i förändringsarbete.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet. Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala.
Tillträdesdatum: Snarast
Resor i tjänsten förekommer regelbundet, huvudsakligen nationellt.
Upplysningar om befattningen
Lämnas av chef Safetyavdelningen Per Hård af Segerstad.
Fackliga företrädare
OFRO Lars-Olof Wretling
OFRS Caroline Nilsson
SACO Johan Nyström
SEKO Åsa Karlsson
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
