Sektionschef Hälsa & Säkerhet
2026-04-22
Vi söker en Sektionschef för Hälsa & Säkerhet till vår produktionsanläggning i Karlsborg, strax utanför Kalix
Som Sektionschef för Hälsa & Säkerhet leder och utvecklar du säkerhetsarbetet i Karlsborg, som består av arbetsmiljö, brand och skalskydd. Fokus i rollen ligger på att fortsätta driva vårt arbete med en en tillbuds- & skadefri arbetsplats genom en stark säkerhetskultur där varje medarbetare har förståelse för hur att bidra till en säker arbetsmiljö. Du är personalansvarig för sektionen hälsa och säkerhet som består av ett mindre team av arbetsmiljöingenjörer, arbetsställets huvudskyddsombud, och portvakt/reception.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att verka för en utveckling som går mot noll olycksfall för egna och entreprenörers medarbetare genom att:
Hålla dig informerad om utvecklingen inom arbetsområdet och driva frågorna inom organisationen
Tillsammans med anläggningsägare och personalansvariga chefer säkerställa att arbetet inom arbetsmiljö, brand och skalskydd bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och regler
Aktivt delta i brukets ledningsgrupp och bidra i framtagandet av strategiska planer för Karlsborgs bruk tillsammans med övriga i ledningsgruppen
Initiera planer och projekt som leder fram till förståelse hos varje medarbetare gällande deras möjlighet att bidra till en hälsosam och säker arbetsmiljö
Implementera koncerngemensamma projekt i det ständiga förbättringsarbetet gällande Hälsa och Säkerhet på Karlsborgs bruk
Representera företaget internt och externt
Du sitter med i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till fabriksdirektören. I den här rollen kommer du att samarbeta med medarbetare och ledare inom hela Billerud Karlsborg liksom med övriga enheter inom Billerud.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid med förväntan på närvaro på arbetsplatsen som är bruket i Karlsborg.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Sektionschef Hälsa & Säkerhet tror vi att du har:
Akademisk utbildning inom kemi, process, arbetsmiljö, brandskydd eller motsvarande relevant område
Flerårig erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö, hälsa- och säkerhetsområdet - företrädesvis med fokus på förändrings- och förbättringsarbeten
Erfarenhet av ledarskap
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom tillverkandeindustrin. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett starkt engagemang för att leda en säker arbetsmiljö där medarbetare trivs, är trygga och upprätthåller en sund balans i arbetslivet. Du är en person med hög integritet, drivs av att arbeta med förändring och kommer gärna med förslag på förbättringar av befintliga arbetssätt. Det är viktigt för dig att säkerställa att arbete sker på ett strukturerat sätt från början till slut och du ser vikten av att bryta ner arbete i processer och delmål. Du kommunicerar öppet, ärligt och skapar utrymme för andra att kunna bidra och bygga vidare.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar.
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Nordqvist, Fabriksdirektör på telefon 0923-663 50 eller mikael.nordqvist@billerud.com
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Mona Harila, HR Manager på 0923-662 02 eller mona.harila@billerud.com
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 10/5 2026. Vi tillämpar löpande urval i denna process, och råder dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
En nyckelroll där du får leda och vidareutveckla säkerhetsarbetet vid ett av Billeruds bruk, med tydligt mandat och nära samarbete med brukets ledningsgrupp.
Möjlighet att påverka och stärka säkerhetskulturen i praktiken, med målet om en tillbuds- och skadefri arbetsplats för både egna medarbetare och entreprenörer.
En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
Utvecklings- och karriärmöjligheter
Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Möjlighet till hybridarbete enligt företagsstandard.
Vår rekryteringsprocess innehåller:
Intervju med HR
Rekryteringstester
Intervju med rekryterande chef
Referenstagning
Alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll
MBL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974), http://www.billerud.se
Strandvägen 3 (visa karta
)
952 71 KARLSBORGSVERKEN

Jobbnummer
9868488