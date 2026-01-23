Sektionschef, gruppboende inom funktionsstöd
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Avdelning funktionsstöd ansvarar för flertalet gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service (LSS).
Målgruppen är individer med varierande och stora behov av stöd utifrån autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och svår beteendeproblematik. Utöver gruppbostäder, ansvarar verksamheten för barnboende, korttids- och fritids, daglig verksamhet samt serviceenhet enligt LSS. Även verksamhet inom Socialtjänstlagen (SOL) utförs, exempelvis serviceinsatser och socialpsykiatri.
Vi erbjuder ett meningsfullt chefsuppdrag för dig som är en engagerad, trygg ledare och vill ta ansvar i rollen som sektionschef för en av våra gruppbostäder. Du leder och utvecklar verksamheten för att nå uppsatta mål inom kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du arbetar i nära samspel med övriga tio sektionschefer, två enhetschefer och en avdelningschef. Tillsammans arbetar vi som ett team för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att lyckas i sitt arbete med målgruppen utifrån lagstiftningens intentioner. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef ansvarar du för att:
- Leda, organisera och och utveckla verksamheten, samt teamets arbete i linje med verksamhetens mål och uppdrag. Du har ansvar för verksamhet, budget och personal.
- Säkerställa en god och hållbar arbetsmiljö genom ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete.
- Verka för en kontinuerlig utveckling och förbättring i utförandet av verksamhetens insatser.
- Kommunicera öppet, respektfullt och tydligt, fatta välgrundande beslut och skapa delaktighet hos medarbetarna.
- Följa upp arbetsprocesser och resultat på både individ- och gruppnivå.
- Stödja, vägleda och coacha medarbetare i deras professionella utveckling och dagliga arbete.
Vid aktuellt gruppboende finns närmre trettio anställda som stöttar sex brukare. I personalstyrkan finns stödpedagoger, stödassistenter och visst administrativt stöd. Gruppboendet är i en intensiv och positiv utveckling där du som sektionschef har en nyckelroll i att stötta personalen i att hitta anpassade former för bemötande och rutin så att varje brukare ska få leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar.
För oss är det viktigt att du som sektionschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Detta är en förutsättning för att du ska kunna utveckla och vårda relationerna med medarbetare, boende och närstående. Det är teamens sammantagna arbete som gör skillnaden i brukarnas vardag. Genom att vara nära verksamheten säkerställer du även att relevant lagstiftning och det pedagogiska arbetet i verksamheten efterlevs.
Som chef i Trelleborgs kommun har du tillgång till stödfunktioner så som exempelvis HR, ekonomi, controller med flera. Du ges i rollen möjlighet att med delta i olika chefs- och ledarforum, där du tar del av viktig information, erfarenhetsutbyte samt inspiration. Målet är en känsla av sammanhang och ett engagemang kring vårt gemensamma ledaruppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets/högskoleexamen med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För uppdraget krävs att du har arbetslivserfarenhet av operativt chefsuppdrag med formellt ansvar för personal/arbetsmiljö och budget, inom området social omsorg eller hälso- och sjukvård.
Din erfarenhet visar att du leder verksamhet mot mål och visioner i en komplex organisation. Du är van att fatta beslut och driva processer framåt i föränderliga miljöer. Du är van av att hantera och arbeta genom diverse administrativa system.
B-körkort för manuellväxlad bil krävs, då du i tjänsten behöver kunna förflytta dig inom kommunens gränser.
Meriterande är: Ledarerfarenhet inom SOL-verksamhet samt funktionell erfarenhet av Lifecare (verksamhetssystem); Heroma (personal- lönesystem).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som sektionschef behöver du ha förmågan att skapa, utveckla och behålla fungerande team. Du är en trygg, stabil och relationsinriktad ledare och första linjens chef, som ser fördelarna med fungerande struktur. Ditt ledarskap speglas av ett arbetssätt som skapar förtroende, engagemang och resultat. Personlighetstest används som ett komplement i rekryteringsprocessen.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar. Övrig information
