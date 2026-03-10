Sektionschef, gruppboende inom funktionsstöd
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Avdelning funktionsstöd ansvarar för flertalet gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service (LSS).
Målgruppen är individer med varierande och stora behov av stöd utifrån autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och svår beteendeproblematik. Utöver gruppbostäder, ansvarar verksamheten för barnboende, korttids- och fritids, daglig verksamhet samt serviceenhet enligt LSS. Även verksamhet inom Socialtjänstlagen (SOL) utförs, exempelvis serviceinsatser och socialpsykiatri.
Vi erbjuder ett meningsfullt chefsuppdrag för dig som är en engagerad, trygg ledare och vill ta ansvar i rollen som sektionschef för en av våra gruppbostäder. Det är ett både ett utmanande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans arbetar vi som ett team för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetare att lyckas i sitt arbete med målgruppen utifrån lagstiftningens intentioner. Du arbetar tillsammans med övriga tio sektionschefer, två enhetschefer och en avdelningschef.
Vid aktuellt gruppboende finns närmre trettio anställda som stöttar sex brukare. I personalstyrkan finns stödpedagoger, stödassistenter och visst administrativt stöd. Gruppboendet är i en intensiv och positiv utveckling där du som sektionschef har en nyckelroll i att stötta personalen i att hitta anpassade former för bemötande och rutin så att varje brukare ska få leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten utifrån våra mål och värdegrund. Uppdraget innebär ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö samt att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och policys. Som sektionschef arbetar du nära verksamheterna och dina medarbetare.
Du leder och utvecklar dina medarbetare för att skapa en god arbetsmiljö, arbetsglädje och god kvalitet för våra brukare. Du leder genom ett tydligt och närvarande ledarskap.
Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare, chefskollegor, stödfunktioner samt genom intern och extern samverkan. Vi söker en trygg och engagerande ledare som motiverar, inspirerar och skapar delaktighet. Du har ett prestigelöst ledarskap, bygger tillitsfulla relationer och ger dina medarbetare goda förutsättningar att nå gemensamma mål.
Du ansvarar också för att verksamheten uppfyller de krav på kvalitet, dokumentation, uppföljning och systematiskt arbetsmiljöarbete som krävs. Tillsammans arbetar vi för att arbetsdagarna ska präglas av ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du arbetar för en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog.
För oss är det viktigt att du som sektionschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna utveckla och vårda relationerna med medarbetare, boende och närstående. Det är teamens sammantagna arbete som gör skillnaden i brukarnas vardag.Kvalifikationer
Vi vill att du har högskole-/universitetsexamen som är relevant för området, till exempel socionomexamen, social omsorgsprogrammet, eller annan högskole-/universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant.
I rollen som sektionschef krävs det att du har tidigare chef/ledarerfarenhet. Är din erfarenhet från ett fullt chefsuppdrag-, personal, budget- och arbetsmiljöansvar inom LSS och/eller SoL är det meriterande. Arbetet kräver goda kunskaper i gällande LSS och SoL lagstiftning. Vi förutsätter att du har god datorvana och erfarenhet av administrativa system samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Som chef är du lyhörd och smidig, som lyssnar, kommunicerar och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla relevant budskap. Du är bra på att samarbeta, bygga relationer och nya nätverk.
Som chef är du lugn och stabil och har en förmåga att fokusera på situationer som kan uppstå. Du är en person med egen motor/driv som aktivt medverkar i problemlösning utan att tappa målfokus. Du är van vid att bedriva ett systematiskt och aktivt arbetsmiljöarbete där trygghet, delaktighet och hållbara arbetssätt är centrala. Din erfarenhet visar att du leder verksamhet mot mål och visioner i en komplex organisation. Du är van att fatta beslut och driva processer framåt i föränderliga miljöer. Som ledare är du ett gott föredöme och lever vår värdegrund.
Du har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i både tal och skrift, god datorvana och inga problem att hantera IT-verktyg i ditt dagliga arbete.
Meriterande är arbetslivserfarenhet från politiskt styrd organisation.
B-körkort för manuellväxlad bil krävs, då du i tjänsten behöver kunna förflytta dig inom kommunens gränser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med identitetshandlingar.Övrig information
