C-chaufför-Semestervikarie
2026-05-27
Nu söker vi flera engagerade medarbeta till vår kund i Stockholm inom distribution utav torr varor samt kyl och frys produkter
Du blir en viktig del av ett team som ser till att leveranserna kommer fram säkert och i tid - varje dag!
Om arbetet:
Leverans utav matvaror
Truck körning och terminalarbete
Man jobbar Mån-Fre man börjar hos kunden mellan 05:00-06:00 och man utgår från kundens terminal i Tumba- goda möjligheter till förlängning. Kvalifikationer
C-körkort
ADR-GRUND
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A
Behärska svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet av daglig körning av tung lastbil
Tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatser som ligger avsides
Tillsättning:
Omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: robban@leijonbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
9929885