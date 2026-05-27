70% personlig assistent till ungdomlig tjej i Malmö
2026-05-27
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Nu söker vi en personlig assistent till finaste Nina.
Tjänsten är på ca 70% med följande arbetstider:
Tis: 15.00-20.00
Ons: 15.45-20.00
Tors: 15.40-20.00
Fre: 15.10-20.00
Schema är 4 veckors rullande schema och det tillkommer en lördag, 09.00-20.00 och en helg lördag och söndag 09.00-20.00.
Nina är en tjej på 13 år som bor i Malmö.
Hon tycker om att lyssna på musik och läsa samt att gå på loppis. Hon gillar även att "scrapbooka" och att lägga svåra pussel.
Hon har en stor portion humor och ett öga för detaljer.
Som personlig assistent till Nina är personkemin viktigast. Du behöver ha skinn på näsan, vara positiv och intresserad samt framförallt ha humor. Du kommer att vara ett starkt stöd i att få hennes vardag att fungera.
Att skapa struktur och trygghet.
Jobbet innebär att du hämtar henne efter skolan som ligger ett stenkast från hemmet.
Därefter hjälper du henne med stretching, träning, personlig hygien, måltider och förflyttningar.
Rutiner finns redan på plats och du behöver stötta henne i att upprätthålla dem.
Du behöver vara lyhörd och ha en god fingertoppskänsla. Du är positiv, engagerad och en trygg person som vågar ta för dig, är initiativrik och inte rädd för att ta i där det behövs.
Vi ser gärna att du har körkort men personkemin är det viktigaste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontakt
Magnus Ivarsson magnus@ksjab.se 0734097977
