Sektionschef Förråd
2026-02-25
Vill du bidra till att bygga militär förmåga från grunden och samtidigt vara med och etablera en ny förrådssektion i Jönköping? Som sektionschef vid Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd (FörsE Syd) får du en central roll i uppbyggnaden av en ny sektion i en fas som präglas av utveckling, etablering och förändring. Tjänsten innebär ett ledarskap nära verksamheten, där struktur, riktning och förmåga successivt formas i takt med att uppdrag, arbetssätt och bemanning utvecklas. Detta är en befattning för dig som trivs i en etableringsfas, där alla delar ännu inte är fullt ut på plats, och där ledarskapet behöver kombinera operativ närvaro med långsiktig förmågeuppbyggnad.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar och leder du den operativa driften på din sektion. Du ser till att sektionen fungerar effektivt och levererar med hög kvalitet enligt uppsatta mål och i enlighet med fastställda processer. Du ansvarar för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten och ser till att nödvändiga prioriteringar görs. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och samverkar med övriga sektionschefer för att nå övergripande mål. I rollen som sektionschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för sektionen. Du säkerställer att rätt bemanning och kompetens finns på plats och att kompetensutvecklingen sker på ett strukturerat sätt.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
• Slutförd Gymnasial utbildning
• Flerårig erfarenhet av att arbeta i en chefsroll med personalansvar, där du har ansvarat för processer som medarbetarsamtal, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kompetens enligt arbetsgivarens bedömning
• Goda kunskaper inom Officepaketet
• B-körkort, manuell växellåda
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar ännu inte är fullt ut definierade och på plats. Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppdrag till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande enligt vår värdegrund. Du trivs i en miljö där anpassning och utveckling är en del av vardagen och där ledarskapet ibland kräver att du själv kavlar upp ärmarna. Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta - för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare arbete i ledningsgrupp
• Tidigare arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av ledarskap i förändringsprocesser
• Flerårig erfarenhet av arbete inom logistikÖvrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan arbetar inom Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras. Det ingår även att genomföra militära utbildningar, övningar samt tjänsteresor.
Arbetsort: Jönköping.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Chef Förråd
Mikael Andersson som nås via växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
