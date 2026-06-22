Sektionschef elektronik
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2026-06-22
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en sektionschef till en av våra elektroniksektioner i Karlskoga. Du tar över ledarskapet för en etablerad verksamhet med kompetenta medarbetare och får en viktig roll i att fortsätta utöka och utveckla sektionen, dess arbetssätt och förmågor för framtiden.
Detta är en ledarroll där du ansvarar för både människor och verksamhet. Du leder en grupp elektronikingenjörer samtidigt som du driver sektionens fortsatta utveckling och tillväxt i takt med verksamhetens behov.
Ditt huvudsakliga ansvar:
Leda, utveckla och skapa förutsättningar för sektionens medarbetare att trivas, prestera och utvecklas.
Säkerställa att sektionen har rätt kompetens och kapacitet över tid genom kompetensutveckling och rekrytering.
Vidareutveckla arbetssätt, metoder och samarbetsformer för att stärka kvalitet, effektivitet och innovation.
Bygga starka nätverk och samarbeten med kollegor, projektledare, produktledare och andra intressenter inom organisationen.
Bidra till sektionens långsiktiga utveckling och förmåga att möta framtida tekniska och affärsmässiga behov.
Vad gör sektionen?
Sektionen består av elektronikingenjörer som arbetar med elektronikkonstruktion, verifiering och utveckling av avancerade tekniska system. Arbetet bedrivs i nära samarbete med systemingenjörer, mjukvaruutvecklare, mekanikkonstruktörer, produktion och projektledning.
Vi arbetar med både nyutveckling, produktvård och produktionsstöd i en verksamhet där teknisk spetskompetens kombineras med höga krav på kvalitet och leveransförmåga.
I rollen som sektionschef blir du en viktig del av ledningsgruppen för Electronics and Software Engineering inom Saab Dynamics affärsenhet Ground Combat och representerar området i dialogen med projektledare, produktledare, styrgrupper och andra intressenter.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla teknisk verksamhet. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga starka team och driva förändring och förbättring i en komplex verksamhet där operativa behov och strategisk utveckling ständigt behöver balanseras.
Du har förmågan att skapa struktur och stabilitet i din grupp och är en närvarande ledare som både kan ta de svåra samtalen och samtidigt skapa engagemang och riktning. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, lyhördhet och en god balans mellan förvaltning och utveckling.
Det är naturligt för dig att lyssna och förstå människors motiv och behov, vilket gör dig till en god kommunikatör med förmåga att samordna, skapa förutsättningar för samarbete och bidra till en hållbar arbetsmiljö.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9973247