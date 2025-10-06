Sektionschef
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker sektionschef till kontoret för Logistik och Myndighetsstöd. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som sektionschef hör du till kontoret för Logistik och Myndighetsstöd. Sektionen arbetar med lokalvård, specialstäd, kaffeservice och annat som rör ordning och funktionalitet i våra kontorshus samt tillhörande faciliteter som faller inom sektionens ansvarsområde.
I rollen som sektionschef har du ett personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och leder sektionens enhetschefer. Du har ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten mot uppsatta mål, framförallt i form av att:
Ansvara för sektionens metoder och processer
Planera, resurssätta, utveckla och följa upp verksamheten
Ingå i kontorets ledningsgrupp
Arbeta med rekrytering och kompetensutveckling
Du kommer verka i en föränderlig miljö och arbeta med projektledning inom ramen för kontorets- och avdelningens verksamhetsutveckling. Vidare kommer du ha nära samarbeten med andra kontor och enheter inom avdelningen för verksamhetsstöd, andra avdelningar på FRA samt externa kontaktytor vid behov.
Du kan
Vi söker dig som har:
Flerårig ledarskapserfarenhet
Erfarenhet av ledande befattning inom lokalvård
Erfarenhet av att arbeta i ledande befattning under organisationsförändring
Erfarenhet av att leda andra chefer
God datorvana och kunskap i MS Office
Goda kunskaper i svenska i tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom underrättelse- eller säkerhetstjänst
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av rekrytering
Ledarskapsutbildning
Arbetat med ärendehanteringssystem och ekonomisystem
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Ledarskap: Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Utvecklingsorienterad: Har lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Driver och implementerar förändring.
Strategisk: Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta.
Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-11-02
Referensnummer 2025FRA1727-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
