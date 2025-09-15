Security & Operation Specialist
Hirely AB / Datajobb / Upplands Väsby Visa alla datajobb i Upplands Väsby
2025-09-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Är du en lagspelare och har passion för IT-säkerhet och infrastruktur? Då har du chansen att bli navet som ser till att Kia Swedens system, data och IT-miljö är trygga, effektiva och redo för framtiden!
Varför Kia?
Kia är långt mer än ett bilmärke - vi är en drivande kraft i omställningen mot morgondagens mobilitet. Med tydligt hållbarhetsfokus, en snabbt växande portfölj av elektrifierade modeller och ett välutvecklat återförsäljarnätverk befinner vi oss i hjärtat av en bransch i förändring. Hos oss blir du en del av en ambitiös, internationell organisation med stark närvaro i Sverige - och med en tydlig riktning framåt.
Kia är inte bara ett av världens snabbast växande bilmärken - vi är också ett företag i ständig utveckling där innovation, hållbarhet och framåtanda står i centrum. Hos oss blir du en del av en global organisation med höga ambitioner: att utmana det förväntade, tänja gränser och skapa verklig förändring inom mobilitet.
Under 2024 var Kia Sveriges femte största bilmärke - och vi siktar ännu högre. Med ett växande utbud av person- och transportbilar samt nyskapande mobilitetslösningar formar vi framtidens sätt att röra sig.
Om rollen
Som Security & Operation Specialist ansvarar du för att skydda Kia Swedens IT-infrastruktur, data och system. I denna roll leder du incidenthantering, implementerar policies och tekniska lösningar samt driver projekt i nära samarbete med leverantörer.
Du blir länken mellan Kia Sweden, Kia HQ i Korea, Kia Europe i Tyskland och våra externa IT-partners. Hos oss är du den lokala experten på IT-säkerhet, en central roll för att vi ska kunna växa och utvecklas tryggt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Följa Kia HQ:s och Kia Europas program för IT-säkerhet och infrastruktur - policys, rutiner, projekt, implementeringar, övervakning, kontroller, utbildning
Implementera lösningar för IT-säkerhet och infrastruktur
ITIL-processer: incidenthantering, förändringshantering och problemlösning/support
Samarbeta med och styra externa leverantörer
Driva integrationsprojekt tillsammans med IT-arkitekt och ansvara för drift av API:er och dataflöden
Ta fram budgetunderlag för IT-säkerhet och infrastuktur samt arbeta med kontinuerliga förbättringar
Är det här du?
Vi söker dig som har en kombination av teknisk kompetens och förmågan att samarbeta och kommunicera. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Ett eget driv där du är bekväm med att ta tag i både stora och små uppgifter, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en god stämning i teamet
Minst 3 års erfarenhet inom IT-säkerhet, gärna med bakgrund som IT- eller nätverkstekniker
God erfarenhet av IT-infrastruktur och säkerhetslösningar (t.ex. antivirus, EDR, VPN, brandväggar, IDS/IPS, DLP, AD, patch management)
Erfarenhet av ITIL-processer och leverantörsstyrning
Flytande svenska och engelska, skriftligt och muntligt
Förmåga att förklara säkerhetsfrågor för både tekniska och icke-tekniska målgrupper
Meriterande:
Erfarenhet av SAP och integrationslösningar (API, SFTP, AWS)
Är du redo för nästa kliv i karriären?
Är du redo att bli Kia Swedens expert på IT-säkerhet och drift? Skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering samarbetar vi med Ants Tech Recruiters. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sandra Wikström: sandra.wikstrom@ants.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Kia Sweden
På Sverigekontoret i Upplands Väsby norr om Stockholm arbetar idag ca 80 personer. Kias företagskultur domineras av ett dynamiskt förhållningssätt där vi är snabbfotade och förändringsbenägna i vårt arbetssätt
Kia är marknadsorienterade och sätter alltid kunden i fokus, vilket gör att vi kontinuerligt optimerar vår affär och lanserar produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Vi är en platt organisation där allas insats är värdefull och där vi tillsammans hjälps åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckosam affär och en miljö där alla trivs och vill bidra. Vi tror på en kontinuerlig utveckling och satsar mycket på att vara en lärande organisation där du får möjlighet att påverka, delta, lära och bidra.
Hos Kia hittar du en familjär och transparent kultur som främjar kreativitet och modet att våga prova nya alternativ och vägar. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi en flexibel arbetsmiljö där du har möjlighet att jobba hemifrån och på kontoret, allt för att du ska utvecklas och växa i din arbetsroll samtidigt som du balanserar arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Ants Jobbnummer
9508114