Företagspresentation
Vi på Unik har lång erfarenhet av att kompetenssäkra våra kunders verksamheter. Till vår hjälp har vi en bredd av kvalitetssäkrade och beprövade tjänster som passar i såväl medgång som motgång. Vi brinner för att hjälpa människor och företag att förverkliga sina mål och ambitioner. Genom att arbeta nära våra kunder hjälper vi dem att hitta rätt kompetens och lösningar för att utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Vårt mål är att vara en långsiktig partner som bidrar till framgång - för både organisationer och människor. Som en del av vår fortsatta tillväxt förstärker Region Syd (Kalmar och Karlskrona) nu teamet med ytterligare en search- och rekryteringskonsult.
Tillsammans med kandidater och kunder arbetar vi proaktivt och långsiktigt för att säkra rätt kompetens - idag och i framtiden.
Läs mer på www.unikresurs.se
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som Search- och Rekryteringskonsult på Unik Resurs arbetar du med rekryteringsuppdrag där kravbilden är hög och rollerna ofta är svårrekryterade. Uppdragen rör främst chef- och specialistroller i verksamheter där förutsättningar, ansvar och marknad behöver analyseras noggrant. Du är involverad genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofilstagning och kunddialog till urval, kandidatbedömning och erbjudande. En central del av rollen är att bidra till att uppdraget är korrekt positionerat mot marknaden, både avseende kravbild, rollnivå och förväntningar. Rollen innebär ett tydligt ansvar för att föra kvalificerade dialoger med kandidater, där bedömning och attraktion sker parallellt. Arbetet bedrivs teambaserat och förutsätter att du kan ta ställning i urval, arbeta strukturerat och bidra till gemensam kvalitet i leveransen. Samtidigt krävs förmåga att hantera att förutsättningarna i processer förändras och att alla uppdrag inte följer en linjär plan. Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen ansvarar du för att:
• Kartlägga och ha direktkontakt med kandidater i utvalda rekryteringsuppdrag
• Genomföra kvalificerade kandidatdialoger och göra tidiga bedömningar av relevans och matchning
• Bidra till kravprofilstagning genom att konkretisera, prioritera och vid behov utmana kravbilden
• Säkerställa kvalitet i urval, dokumentation och beslutsunderlag genom hela processen
• Driva parallella uppdrag med struktur och omdöme även när förutsättningar förändras
• Bidra med marknadsinsikter och kandidatperspektiv i dialog med kollegor och kund
• Arbeta proaktivt med relationer och synlighet gentemot Uniks kundidaterTM
• Bidra till utveckling av Unik exempelvis genom att arbeta med förbättringar av processer och system.
Din profil
Rollen passar dig som är flexibel och van att arbeta i uppdrag där förutsättningarna inte är givna från start, utan behöver analyseras, avgränsas och sättas i dialog med kund och kollegor. Du arbetar med rekryteringar där kravbild, rollnivå och marknad måste vägas mot varandra för att uppdraget ska bli genomförbart och träffsäkert. Arbetet kräver affärsmässighet, omdöme och trygghet i kvalificerade dialoger med både kandidater och kunder.
Rollen kräver att du har: · Eftergymnasial utbildning · Flerårig erfarenhet av administrativt arbete med professionell kommunikation varav minst ett års erfarenhet från antingen teknisk bransch alt. Rekrytering/bemanningsbransch. · Goda kunskaper i svenska och engelska i tal såväl som i skrift. · Vana att arbeta med system, Microsoft 365 Vi ser det som starkt meriterande om du därtill har specifik erfarenhet från liknande roll.
Du ingår i ett engagerat team med högt förtroende för varandras kompetens och ett gemensamt ansvar för kvalitet i leveransen. I rollen har du mandat att påverka samtidigt förväntas du ta fullt ansvar för din leverans och för de ställningstaganden du gör i processerna.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Johanna Hermansson och nås på 0767248834 eller på johanna.hermansson@unikresurs.se
Väl mött!
